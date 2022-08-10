Глава Крыма Аксенов сообщил о введении режима ЧС в Новофедоровке после взрывов

В крымской Новофедоровке после взрывов на аэродроме ввели режим ЧС

После взрывов на аэродроме в районе Новофедоровки в поселке введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

«Главная задача — скорейшее восстановление инфраструктуры, многоквартирных и частных жилых домов в населенном пункте. Основные работы, которые позволят людям вернуться в свое жилье, планируется завершить в течение десяти дней», — написал он.

Всего, по словам Аксенова, в результате взрывов на аэродроме было повреждено 62 жилых дома и около 20 магазинов. Более 250 человек находятся в пунктах временного размещения.

Режим ЧС разрешает властям вводить ограничения, направленные на сохранение жизни и здоровья граждан, в том числе ограничивать свободу передвижения. Помимо этого в условиях чрезвычайной ситуации власти могут разблокировать материальные резервы, которые создаются на такой случай.

Взрывы на аэродроме Саки под курортным поселком Новофедоровка в Крыму произошли днем 9 августа. В Минобороны заявили, что на территории аэродрома на площадке хранения сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. По словам источников «Интерфакса» и «РИА Новости», в качестве основной версии взрыва боеприпасов рассматривается нарушение правил безопасности.

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В результате взрывов погиб один человек, еще 14 пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.