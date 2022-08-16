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Зеленский создал совет по «деоккупации» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский создал совет по «деоккупации» Крыма
Консультативный орган создан на базе «Крымской платформы» для «координации всех мер и проектов в этом направлении»
Фото: DPA / ТАСС
Фото: DPA / ТАСС

На Украине создан консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма, он займется проработкой мер и проектов в этом направлении, сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

«Я провел встречу о подготовке к «Крымской платформе». Ожидаю расширения географии, уровня и количества участников. Сегодня был создан консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма, чтобы координировать все меры и проекты в этом направлении и обеспечить деятельность «Крымской платформы», — заявил он.

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Фото:Макс Ветров / РИА Новости

Первый саммит под названием «Крымская платформа» прошел в Киеве в конце прошлого августа, его посетили представители 46 стран и организаций, в  том числе 14 лидеров правительств или государств. По итогам встречи была принята итоговая декларация, в ее рамках участники договорились не переставать осуществлять давление на Россию, в том числе методами санкций. Вместе с тем в документе говорилось о договоренности продолжать политику «непризнания незаконной аннексии» Крыма.

Власти России и Украины разошлись в оценке саммита. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба назвал встречу «очень сильным ударом» по российскому президенту, заявив, что в Киеве довольны результатом. Его российский коллега Сергей Лавров счел саммит «очередным шабашем», на котором западные страны собираются «пестовать неонацистские» взгляды властей Украины. В МИД России пообещали «сделать выводы» относительно участников саммита. «Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране», — подчеркивали в Кремле.

Зеленский в ответ на критику Москвы предлагал властям России присоединиться к участникам «Крымской платформы», «если эта площадка настолько интересует».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение. Власти Украины и стран Запада не признали итогов голосования. Москва, в свою очередь, считает вопрос о принадлежности полуострова закрытым.

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Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по «демилитаризации и денацификации» Украины. Зеленский еще в начале марта говорил, что Киев готов к поиску компромисса с Москвой по статусу Крыма, ДНР и ЛНР, но при этом уточнял, что нужно учесть мнение тех, кто хочет быть частью Украины.

В конце марта в Стамбуле прошли очные переговоры сторон, по итогам которых Киев передал Москве предложения по мирному договору, в частности о нейтральном и безъядерном статусе страны. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, Украина заверила, что не будет оспаривать принадлежность Крыма и республик Донбасса силой, и предложила решить вопрос Крыма на двусторонних переговорах в течение 15 лет, а вопрос Донбасса на встрече глав государств.

Тем не менее уже в начале апреля Лавров заявил, что Киев представил новый проект соглашения, в котором «налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле». Он также указывал на медленный ход переговоров и недоговороспособность украинцев. О том, что после событий в Буче Украина «кардинально изменила» позицию, отойдя от своих намерений в отношении Крыма и республик Донбасса, заявлял и президент России Владимир Путин.

В конце июля Лавров говорил, что российская сторона готова возобновить диалог, «потому что всем хорошо известно: любые боевые действия заканчиваются за переговорным столом». Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее призывал Вашингтон оказать влияние на Киев для прогресса в урегулировании ситуации путем переговоров. В свою очередь, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждает, что начало мирного диалога с Россией на нынешнем этапе зафиксирует поражение Украины и Европы, сейчас у Киева «нет мотивов» для возобновления переговоров.

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