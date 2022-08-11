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В Крыму предупредили Киев о «крахе» из-за идеи отторжения полуострова

Фото: Макс Ветров / РИА Новости
Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Идея отторжения Крыма от России ведет Украину к полному краху. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов в разговоре с «РИА Новости».

«Маниакальная зависимость киевского режима от внедренной Вашингтоном в его замутненное сознание идеи отторжения Крыма от России неуклонно ведет к полному краху украинской государственности. О пагубности этой линии Москва неоднократно предупреждала», — сказал Мурадов.

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Фото:Макс Ветров / РИА Новости

Он предположил, что мировому сообществу эта тема уже давно неинтересна, а попытка реанимации идеи «деоккупации Крыма» может поставить мир на грань полномасштабной войны.

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Владимир Скибицкий в середине июля заявил, что Киев может использовать американские РСЗО HIMARS для ударов по российским объектам в Крыму, который является «хабом перемещения всей российской техники, боеприпасов и вооружения» на юг Украины. Он отметил и угрозу со стороны Черного моря, из акватории которого совершаются ракетные пуски на украинскую территорию.

В свою очередь советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявлял, что данное западным партнерам обещание не бить из иностранного оружия по целям на российской территории не распространяется на Крымский мост. Он может стать целью ВСУ, как только «появится первая техническая возможность».

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев в ответ предупредил выступающих с подобными заявлениями «экзальтированных кровавых клоунов» на Украине о «судном дне».

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