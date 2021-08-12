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Политика ,  
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Лавров назвал «очередным шабашем» украинский саммит по Крыму

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

На украинском саммите «Крымская платформа» западные государства продолжат поощрять расизм и фашизм киевских властей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, ведомство ведет трансляцию на Facebook.

«Через неделю состоится очередной шабаш — «Крымская платформа», на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», — заявил глава МИДа.

Лавров добавил, что ранее западные страны также поощрили «откровенный радикал-националистический и неонацисткий государственный переворот» на Украине в 2014 году. Вместе с тем Запад занял «позорную позицию», не признав результаты крымского референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав России, добавил глава МИДа.

Саммит «Крымская платформа» начнет работу 23 августа — накануне тридцатой годовщины Дня независимости Украины. Планируется, что на нем лидеры государств и правительств, главы МИД, парламентарии и эксперты разработают стратегии по возвращению территории в состав Украины.

Байден и Харрис не приедут на саммит Зеленского по Крыму
Политика
Камала Харрис и&nbsp;Джо Байден

Президент Украины Владимир Зеленский год назад заявил о необходимости создания такого рода площадки. По его словам, в «нормандском формате» его попытки обсудить крымский вопрос не были успешны.

Саммит не посетят президент Джо Байден и вице-президент Камалла Харрис, заявил в конце июля временный поверенный в делах на Украине Джордж Кент. Однако приедет член американского правительства, кто это будет — пока не известно.

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Зеленский пообещал, что Россия пожалеет об истории с Крымом
Политика
Владимир Зеленский

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее раскритиковала организацию саммита. По ее словам, «Крымская платформа» нелегитимна, а Москва расценивает как недружественные любые организации, которые ставят целью возвращение Крыма.

На саммите будут готовить антироссийские и антикрымские провокации, говорил накануне постоянный представитель полуострова при президенте России Георгий Мурадов.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по результатам референдума, на котором большинство крымчан проголосовали за его присоединение. В Киеве и большинстве стран мира не признали его итоги.

На Украине называют произошедшее аннексией и считают полуостров оккупированной территорией. Зеленский в начале августа сообщил, что Крым однажды вернется в состав Украины. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не обсуждает вопрос принадлежности полуострова.

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