Лавров назвал «очередным шабашем» украинский саммит по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский год назад заявил о необходимости создания такого рода площадки. По его словам, в «нормандском формате» его попытки обсудить крымский вопрос не были успешны.

Саммит не посетят президент Джо Байден и вице-президент Камалла Харрис, заявил в конце июля временный поверенный в делах на Украине Джордж Кент. Однако приедет член американского правительства, кто это будет — пока не известно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее раскритиковала организацию саммита. По ее словам, «Крымская платформа» нелегитимна, а Москва расценивает как недружественные любые организации, которые ставят целью возвращение Крыма.

На саммите будут готовить антироссийские и антикрымские провокации, говорил накануне постоянный представитель полуострова при президенте России Георгий Мурадов.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по результатам референдума, на котором большинство крымчан проголосовали за его присоединение. В Киеве и большинстве стран мира не признали его итоги.

На Украине называют произошедшее аннексией и считают полуостров оккупированной территорией. Зеленский в начале августа сообщил, что Крым однажды вернется в состав Украины. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не обсуждает вопрос принадлежности полуострова.