Лавров назвал «очередным шабашем» украинский саммит по Крыму
На украинском саммите «Крымская платформа» западные государства продолжат поощрять расизм и фашизм киевских властей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, ведомство ведет трансляцию на Facebook.
«Через неделю состоится очередной шабаш — «Крымская платформа», на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», — заявил глава МИДа.
Лавров добавил, что ранее западные страны также поощрили «откровенный радикал-националистический и неонацисткий государственный переворот» на Украине в 2014 году. Вместе с тем Запад занял «позорную позицию», не признав результаты крымского референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав России, добавил глава МИДа.
Саммит «Крымская платформа» начнет работу 23 августа — накануне тридцатой годовщины Дня независимости Украины. Планируется, что на нем лидеры государств и правительств, главы МИД, парламентарии и эксперты разработают стратегии по возвращению территории в состав Украины.