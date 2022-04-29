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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле заявили об отсутствии новостей при переговорах с Украиной

В Кремле, отвечая на вопрос о востребованности турецкой площадки для российско-украинских переговоров, заявили: «На переговорном треке России - Украины пока нет новостей». Первый раунд переговоров в Стамбуле прошел в марте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии значимых новостей о переговорах России и Украины, передает «РИА Новости».

«На переговорном треке России - Украины пока нет новостей», — сказал, отвечая на вопрос. будет ли вновь востребована Турция. как площалдка для переговоров.

29 марта состоялись переговоры министров иностранных дел России, Украины и Турции. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Киев передал Москве предложения о мирному договоре, в частности о нейтральном и безъядерном статусе страны. В обмен на это украинская сторона добивается предоставления международных гарантий безопасности.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

26 апреля президент России Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил, что на переговорах в Стамбуле удалось добиться «достаточно серьезного прорыва». «Потому что требования безопасности международной, международной безопасности Украины наши украинские коллеги не стали связывать с таким понятием, как международно признанные границы Украины, вынеся за скобки Крым, Севастополь и вновь признанные Россией республики Донбасса, но с определенными оговорками», — пояснил он. Однако после событий в Буче украинская сторона «кардинально изменила» свою позицию, отойдя от своих намерений в отношении Крыма и республик Донбасса, указал Путин. В начале апреля Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Киев представил новый проект соглашения, в котором «налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле». Лавров также отметил, что переговоры продвигаются медленно-медленно, и пожаловался на недоговороспособность Киева. Он призывал Украину поскорее ответить на российские предложения, «если идет речь о серьезном настрое на работу в рамках переговоров».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает «продлить эффект», достигнутый на переговорах в Стамбуле.

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Теги
Елена Чернышова
Военная операция на Украине переговоры Дмитрий Песков
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