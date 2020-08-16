Выборы в Белоруссии , 16 авг, 18:56
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Офис Зеленского назвал безответственной передачу «боевиков ЧВК» России
Власти Белоруссии продемонстрировали пренебрежение принципом взаимопомощи и исторической близости украинского и белорусского народов, освободив задержанных бойцов российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
«Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив «вагнеровцев», что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит», — говорится в сообщении.
В офисе Зеленского считают, что поступок властей Белоруссии говорит об их «внутренних ценностях». «Оставим этот вопрос риторическим», — добавили в украинской администрации.
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