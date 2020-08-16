«Натовские лязгают гусеницами» или «Лукашенко в автозак»

Пришло и практически все высшее руководство страны. Так, в толпе стоял министр промышленности Петр Пархомчик. Он отказался комментировать РБК забастовки на главных предприятиях и предложил обсудить этот вопрос в Москве — через неделю у него запланирован визит в российскую столицу. Был и глава МВД Юрий Караев — он долго и развернуто комментировал журналистам ситуацию с жестоким избиением задержанных в изоляторе временного содержания на улице Окрестина, а также гибель человека на станции метро «Пушкинская» 10 августа. Он впервые допустил, что Александр Тарайковский мог погибнуть не в результате взрыва в руках самодельного устройства (это официальная позиция его ведомства), а из-за того, что против него использовали нелетальное оружие.

Караев признавал перегибы, но каждый раз поправлялся. «Это, конечно же, нехорошо и неправильно, но мы стали быстро растасовывать их по тем местам, где бы они находились в нормальных условиях. Я уже сказал, что я сожалею, и я беру на себя ответственность, — сказал он РБК. — Мне очень жаль этого погибшего, еще больше этих побитых, они тоже пострадали, а самое большее — моих 129 сотрудников, из которых 12 тяжелых». «Они избиты, а эти покалечены, — продолжил Караев, под «ними» подразумевая протестующих, а под «этими» — силовиков. — Эти вот все объяснения «а я ходил мирно, а я пошел гулять» — это технологии цветных революций, неистощимые дьявольские придумки тех, кто ставит их возле магазина, и, конечно же, предназначены, чтобы мы по своей неуклюжести и топорности похватали тех, кто зашел туда случайно. И никто не застрахован в этой массовке». «Еще скажу так: у меня в милиции судимые не служат, а здесь были судимые наркоманы, пьяные», — в заключение повторил он ранее данную Лукашенко характеристику протестующих.

«Я стою перед вами на коленях!»

На сцене у Дома правительства выступить, как было объявлено организаторами, могли все желающие. Практически все ораторы выражали поддержку президенту Лукашенко, заявляли о спланированности акций протестов и о том, что налицо вмешательство извне.

Внезапно над площадью прозвучали слова, которых никто не ожидал. Оратор-доброволец начал с того, что в его семье «прошел водозраздел», он голосовал за Лукашенко, дети — за других кандидатов, а потом вдруг обрушился на работников ЦИК. «Даже если Лукашенко выиграл, это не 80%. Эти жополизы предали президента. Нельзя было плевать в лицо белорусам!» — воскликнул он. В толпе стали кричать, что он провокатор, но мужчина тем не менее закончил мысль: «Я за мир в моей стране, я против того, чтобы в ОМОН кидали камни. Но я категорически против того, чтобы, когда людей уже арестовали, над ними издевались и их избивали. Мы не должны допустить гражданской войны. Никаких пыток быть не должно. Их надо выпустить, не надо отмахиваться от людей».

«Я простой рабочий, приехала с Брестчины, — начала выступление женщина средних лет, речь которой тоже отличалось от других. — Я много чем недовольна, например своей маленькой зарплатой. Я 30 лет работаю. И у меня есть мечта — я никогда не была на море. Дорогие мои, помогите мне осуществить мою мечту! Давайте не допустим непоправимого! Давайте успокоим свои горячие головы. Не надо этих забастовок. Экономика встанет».

В конце на сцену поднялся сам Александр Лукашенко, с ним вышел и его младший сын Николай. «Дорогие друзья, я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили. Хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою страну, независимость, своих жен, сестер и детей», — сказал Лукашенко и добавил, что страна находится под угрозой. «Посмотрите, танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря, натовские лязгают гусеницами у наших ворот, идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша и наша родная Украина, ее руководство приказывают нам провести новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них — мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль, мы погибнем как народ, как государство, как нация», — пророчествовал он. Закончил Лукашенко словами: «Я стою перед вами на коленях! Впервые в своей жизни. Вы это заслужили!». Президент на колени при этом не опустился, ограничившись фигурой речи.

МВД Белоруссии заявило, что на митинг пришли 65 тысяч человек. По оценке находившегося на нем корреспондента РБК, он собрал столько же людей, сколько и митинг оппозиции на той же площади Независимости 14 августа — несколько тысяч человек.

«Он утопил стану в насилии. Это не должно продолжаться»

После окончания митинга сторонники Лукашенко разошлись, часть из них прошла по проспекту Независимости, скандируя «Беларусь!» — и после этого их в городе уже видно не было.

Лукашенко еще заканчивал свое выступление, когда в трех километрах от него, у стелы «Минск — город-герой» начала собираться толпа с бело-красно-белыми флагами. К 15:00 у памятника и в парках вокруг него собралось уже несколько десятков тысяч человек, и люди постоянно продолжали прибывать — все подводящие к нему улицы на протяженности километра были заполнены протестующими, они стягивались со всех сторон Минска, скандируя «Уходи!», «Живе Беларусь!», «Лукашенко — в автозак!» и другие лозунги. У стелы почти не было выступлений, слово взяла единственная из «тройки» объединенного штаба Светланы Тихановской, кто решил остаться в стране, — Мария Колесникова. «Наше главное требование — бывший президент должен подать в отставку! , — заявила она — 26 лет кошмара должны закончиться, он утопил стану в насилии. Это не должно продолжаться».

После пяти вечера толпа от стелы прямо по проезжей части, сначала по проспекту Победителей, потом по проспекту Независимости двинулась в сторону площади Независимости (около 3,5 км) — и когда голова колонны достигла площади, хвост еще оставался у памятника.

Многочисленные акции оппозиции также проходили в Бресте, Гродно, Гомеле, Барановичах, Витебске. В приграничном Бресте к собравшимся вышел мэр города Александр Рогачук (мэры городов назначаются президентом) и сказал, что требования людей, основным из которых является освобождение задержанных во время протестов, были услышаны.

Силовики в столице никак не вмешивались в митинг ни на площади Независимости, ни у стелы, их почти не было видно в городе.