Выборы в Белоруссии , 16 авг, 21:20
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Жители Бреста потребовали отставки главы города
Мэр Бреста Александр Рогачук вышел к протестующим. Соответствующую видеозапись опубликовало издание Tut.by.
Глава города заявил, что в рамках своих полномочий постарается решить ситуацию с задержанными гражданами. Однако толпа освистала мэра и потребовала его отставки.
«Уважаемые друзья, я услышал ваши требования, я услышал ваши лозунги. Все, что в рамках моей компетенции, будет решено», — сказал он.
Протесты в белорусских городах начались 9 августа, после президентских выборов, и продолжаются до сих пор. Сегодня в центре Минска собрались более 200 тыс. человек. Они требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко. В белорусской столице также прошел митинг в поддержку действующей власти.