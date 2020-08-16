Жители Бреста потребовали отставки главы города

Фото: tut.by

Мэр Бреста Александр Рогачук вышел к протестующим. Соответствующую видеозапись опубликовало издание Tut.by.

Глава города заявил, что в рамках своих полномочий постарается решить ситуацию с задержанными гражданами. Однако толпа освистала мэра и потребовала его отставки.

«Уважаемые друзья, я услышал ваши требования, я услышал ваши лозунги. Все, что в рамках моей компетенции, будет решено», — сказал он.

Вместе с Рогачуком к митингующим вышли начальник управления внутренних дел города Александр Астрейко, начальник следственного комитета Руслан Сычев и прокурор Бреста Андрей Володько. Во время их объявления собравшиеся скандировали «Убийцы».

Протесты в белорусских городах начались 9 августа, после президентских выборов, и продолжаются до сих пор. Сегодня в центре Минска собрались более 200 тыс. человек. Они требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко. В белорусской столице также прошел митинг в поддержку действующей власти.