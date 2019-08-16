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Эксперты назвали цель Трампа при покупке Гренландии

Географическое положение Гренландии, а также ее природные ресурсы могут делать этот остров привлекательной покупкой в глазах президента США Дональда Трампа, считают опрошенные РБК эксперты.

Ранее о том, что Трамп вынашивает идею приобрести у Дании Гренландию и даже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами, со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal. Собеседники издания рассказали, что Трамп с интересом выслушал, как его советники высказывались о богатых ресурсах и геополитическом значении острова.

О том, что интерес президента США к Гренландии носит военно-стратегических характер, заявил в разговоре с РБК директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. «Гренландия находится в Северной Атлантике. Это тот регион, который во время важных исторических событий — во время Первой и Второй мировых войн, а также во время холодной войны — был ареной противоборства соответствующих сил», — напомнил эксперт. Тем не менее достоверность интереса Трампа к покупке Гренландии вызывает сомнения, добавил он.

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Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев в разговоре с РБК назвал идею покупки Гренландии у Дании «одной из экстравагантных идей Трампа по переустройству мирового порядка». По его словам, инициатива Трампа может быть связана с предстоящей борьбой за арктические ресурсы.

«Американцы хотят усилить свои позиции в Арктике, тем более что формальный контроль над Гренландией даст им непосредственный выход к значительной части Арктического региона», — отметил эксперт. Кроме того, обратил внимание Васильев, изменение климата открывает возможности по использованию природных ресурсов Гренландии, а ледяной покров острова представляет собой запас пресной воды.

«Формально для Дании потеря Гренландии может быть чувствительным ударом по самолюбию и престижу, с другой стороны, американцы могут предложить аренду острова, скажем, на 100 лет», — добавил он.

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Кроме того, Вашингтон мог бы использовать территорию Гренландии для размещения там баз американских подлодок. «Именно подводные лодки важны для борьбы за арктические ресурсы. Что касается размещения там баллистических ракет наземного базирования, то в этом у Вашингтона нет необходимости, американцы не так строят свою стратегию. Да и просто есть технические сложности для создания этих баз, поэтому они все находятся на территории США», — сообщил Васильев. В любом случае, появление этой статьи — индикатор интереса США к Арктике, считает он.

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов уверен, что США на самом деле не планируют покупать остров. «Это глупость Трампа очередная, никто им ничего не продаст», — отметил он.

По словам Арбатова, что США может понадобиться в Гренландии, у них и так есть. «У них в Гренландии база военно-воздушных сил стратегическая, а также радиолокационная станция раннего предупреждения о ракетном нападении. Если они захотят там что-то разрабатывать, их пустят: пожалуйста, платите деньги и копайте, добывайте. В современном мире вообще уже территории не покупают», — сказал Арбатов.

РБК также направил запросы в МИД Дании и правительство Гренландии.

Теги: Дональд Трамп, Гренландия, новости РБК
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