Нефть подо льдом: факты о Гренландии

Основная статья доходов острова — субсидии датского правительства и экспорт рыбы и креветок. Субсидии формируют 50% государственных доходов и 25% ВВП (общий объем ВВП в 2015 году был $2,4 млрд, размер субсидии правительства — в 2017 году $535 млн).

Гренландия располагает залежами золота, платины, урана, редкоземельных металлов и нефти, однако разведка и добыча долгие годы были невозможны из-за льдов. По мере таяния льдов такие возможности могут открыться.

По данным Американской геологической службы, Гренландия может располагать запасами в 110 млрд баррелей нефти