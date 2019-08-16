Датские власти сочли безумием идею о продаже Трампу Гренландии

Датские власти негативно отреагировали на информацию о намерении президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию. Об этом сообщает датское издание Jyllands Posten.

Так, представитель Датской народной партии по международным вопросам Серен Есперсен заявил, что подобные планы, если они правдивы, доказывают, что президент США сошел с ума. «Мысль, что Дания может продать 50 тыс. своих граждан США, абсолютно безумна», — полагает Есперсен.

Один из двух депутатов от Гренландии в датском парламенте от партии «Народное сообщество» (гренл. Inuit Ataqatigii) Айя Хемниц Ларсен заявила: «Гренландия не является товаром. Дания не может сделать этого». Она отметила, что предпочтет, чтобы остров укреплял отношения с Данией, с которой у острова больше общих ценностей. Айя Хемниц Ларсен добавила, что «есть опасения по поводу того, каким будет общество, если Гренландия станет американской».

Бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен на своей странице в Twitter назвал идею американского президента «первоапрельским розыгрышем в неподходящее время».

РБК направил запросы в МИД Дании и правительство Гренландии.