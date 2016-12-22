ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,59 65,99 EUR Нал. 77,33 75,21 USD Бирж. 66,89 -0,40 EUR Бирж. 76,06 -0,29 USD ЦБ. 66,89 +0,52 EUR ЦБ. 76,06 +0,83 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6405,20 +55,20 IMOEX 2263,49 -0,16% RTSI 1066,51 +1,07% Brent 71,09 +0,49% DJIA 25545,97 +1,52% Nasdaq 7798,62 +0,32%
МИД связал санкции США против фирмы из Находки с принципиальностью России
Лента новостей
Появилось видео презентации нового бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М 22:55, Технологии и медиа Водитель Porsche в Москве обстрелял водителя такси 22:21, Общество В Петербурге обнаружили ошибку на памятнике архитектору Тома де Томону 22:03, Общество Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 21:55, РБК и Сбербанк МИД связал санкции США против фирмы из Находки с принципиальностью России 21:47, Политика У Boeing 737 при аварийной посадке в Маниле отвалился двигатель 21:45, Общество Посадка боевых самолетов на дорогу под Хабаровском попала на видео 21:41, Общество Эстония утвердила проект границы с Россией стоимостью €190 млн 21:17, Политика Минфин США пригрозил Турции новыми санкциями 21:08, Политика Генконсульство рассказало об аресте судна с российскими моряками в Турции 21:04, Общество Вторую фигурантку «дела «Нового величия» выпустили под домашний арест 20:59, Общество Суд отклонил иск Дегтярева о снятии кандидатуры Балакина с выборов мэра 20:44, Политика Эмма Стоун выбыла из десятки самых оплачиваемых актрис по версии Forbes 20:36, Общество Один из самых оптимистичных аналитиков предсказал доллар по 75 руб. 20:34, Экономика «Газпром нефть» оценила «Лахта Центр» в $2,5 млрд 20:22, Бизнес В Генштабе ВСУ рассказали о назначении выделенных США $250 млн 20:14, Политика Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 20:11, РБК и Сбербанк Сын Рогозина рассказал о наработках по созданию возвращаемой ракеты 20:10, Технологии и медиа Квалификация Лиги Европы. «Зенит» — «Динамо» Минск. Онлайн 20:00, Спорт Умерла Арета Франклин: история одной из самых продаваемых певиц мира 19:59, Фотогалерея  В Крымском природном заповеднике вновь начался лесной пожар 19:55, Общество Металлурги обсудили «план Белоусова» с представителями других отраслей 19:53, Бизнес На «Обуховской» назвали причину взрыва на шахте 19:46, Общество Первый тур чемпионата Италии частично перенесен из-за трагедии в Генуе 19:27, Спорт Немецкий телеканал показал в эфире карту с Крымом в составе России 19:26, Общество ФСБ провела обыск у организатора мусорных протестов в Подмосковье 19:26, Политика В результате взрыва на шахте в Ростовской области погиб человек 19:03, Общество Глобальные тенденции развития ретейла в 2018 году 19:01, Потребрынок 
МИД связал санкции США против фирмы из Находки с принципиальностью России
Политика, 21:47
0
МИД связал санкции США против фирмы из Находки с принципиальностью России
Подобные шаги со стороны США могут подорвать усилия по урегулированию ситуации вокруг Северной Кореи, подчеркнули в министерстве. Российская компания «Профинет» попала под санкции за сотрудничество с КНДР, объяснили власти США
Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

Санкции США против российской компании «Профинет» и ее гендиректора Василия Колчанова введены бездоказательно, заявил МИД России.

«Видим за очередной антироссийской акцией Вашингтона попытку «наказать» нашу страну за ее принципиальную позицию по северокорейскому сюжету, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении министерства.

В МИД отметили, что в период, когда для денуклеаризации Корейского полуострова необходимо международное сотрудничество, такие шаги США могут «подорвать … подвижки в направлении урегулирования» проблемы.

КНДР выдала ввезенный в Южную Корею уголь за российский
Политика

Продолжение давления на Пхеньян со стороны Вашингтона является опасным, подчеркнули в министерстве.

Под санкции «Профинет» и Колчанов попали 15 августа вместе с китайской и сингапурской компаниями. Они, как сочли в Министерстве финансов США, «содействовали незаконным поставкам» в КНДР, чем обеспечивали доход Пхеньяну. Компании, заявили в Вашингтоне, фальсифицировали документы, в том числе отчеты о поставках алкоголя, табака и сигарет. Северная Корея зарабатывала на этих поставках более $1 млрд в год, говорилось в заявлении.

Bloomberg рассказал о вере Кремля в Трампа вопреки санкциям
Политика

На сайте «Профинета» говорится, что она занимается погрузкой и снабжением кораблей, их бункеровкой и подготовкой к выходу в рейс.

Колчанов заявил, что обвинения со стороны США связаны с деятельностью, которая велась в 2017 году. «Санкции назначены в сен​тябре, а пароходы ушли в июле. Они простояли месяц. Нефтебаза не давала им груз. А наше дело — оформить приход-отход с пограничниками и таможней. Вот это наша работа. Топливо продавать — не мы, покупать топливо — не мы», — сказал он. Колчанов добавил, что из-за санкций компания может потерять своих партнеров.
Автор: Андрей Гатинский.
Теги: МИД , Санкции , Северная Корея
Главное
Минфин США пригрозил Турции новыми санкциями Политика
Материалы по теме
Под американские санкции из-за КНДР попали россиянин и его компания Политика
Глава компании из Находки назвал санкции США «полосканием старого белья» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter