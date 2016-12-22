МИД связал санкции США против фирмы из Находки с принципиальностью России

Санкции США против российской компании «Профинет» и ее гендиректора Василия Колчанова введены бездоказательно, заявил МИД России.
«Видим за очередной антироссийской акцией Вашингтона попытку «наказать» нашу страну за ее принципиальную позицию по северокорейскому сюжету, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении министерства.
В МИД отметили, что в период, когда для денуклеаризации Корейского полуострова необходимо международное сотрудничество, такие шаги США могут «подорвать … подвижки в направлении урегулирования» проблемы.
Продолжение давления на Пхеньян со стороны Вашингтона является опасным, подчеркнули в министерстве.
Под санкции «Профинет» и Колчанов попали 15 августа вместе с китайской и сингапурской компаниями. Они, как сочли в Министерстве финансов США, «содействовали незаконным поставкам» в КНДР, чем обеспечивали доход Пхеньяну. Компании, заявили в Вашингтоне, фальсифицировали документы, в том числе отчеты о поставках алкоголя, табака и сигарет. Северная Корея зарабатывала на этих поставках более $1 млрд в год, говорилось в заявлении.
На сайте «Профинета» говорится, что она занимается погрузкой и снабжением кораблей, их бункеровкой и подготовкой к выходу в рейс.Колчанов заявил, что обвинения со стороны США связаны с деятельностью, которая велась в 2017 году. «Санкции назначены в сентябре, а пароходы ушли в июле. Они простояли месяц. Нефтебаза не давала им груз. А наше дело — оформить приход-отход с пограничниками и таможней. Вот это наша работа. Топливо продавать — не мы, покупать топливо — не мы», — сказал он. Колчанов добавил, что из-за санкций компания может потерять своих партнеров.