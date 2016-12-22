МИД связал санкции США против фирмы из Находки с принципиальностью России

Подобные шаги со стороны США могут подорвать усилия по урегулированию ситуации вокруг Северной Кореи, подчеркнули в министерстве. Российская компания «Профинет» попала под санкции за сотрудничество с КНДР, объяснили власти США

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

Санкции США против российской компании «Профинет» и ее гендиректора Василия Колчанова введены бездоказательно, заявил МИД России.

«Видим за очередной антироссийской акцией Вашингтона попытку «наказать» нашу страну за ее принципиальную позицию по северокорейскому сюжету, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении министерства.

В МИД отметили, что в период, когда для денуклеаризации Корейского полуострова необходимо международное сотрудничество, такие шаги США могут «подорвать … подвижки в направлении урегулирования» проблемы.

Продолжение давления на Пхеньян со стороны Вашингтона является опасным, подчеркнули в министерстве.

Под санкции «Профинет» и Колчанов попали 15 августа вместе с китайской и сингапурской компаниями. Они, как сочли в Министерстве финансов США, «содействовали незаконным поставкам» в КНДР, чем обеспечивали доход Пхеньяну. Компании, заявили в Вашингтоне, фальсифицировали документы, в том числе отчеты о поставках алкоголя, табака и сигарет. Северная Корея зарабатывала на этих поставках более $1 млрд в год, говорилось в заявлении.

На сайте «Профинета» говорится, что она занимается погрузкой и снабжением кораблей, их бункеровкой и подготовкой к выходу в рейс.