ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,62 66,41 EUR Нал. 76,90 75,55 USD Бирж. 67,04 -0,25 EUR Бирж. 76,24 -0,11 USD ЦБ. 66,89 +0,52 EUR ЦБ. 76,06 +0,83 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6326,50 -59,80 IMOEX 2256,01 -0,49% RTSI 1060,15 +0,47% Brent 71,02 +0,40% DJIA 25162,41 -0,54% Nasdaq 7774,12 -1,23%
Bloomberg рассказал о вере Кремля в Трампа вопреки санкциям
Лента новостей
Прибыль «Газпром нефти» выросла на 50% за год 16:13, Quote Foreign Policy узнал о передаче Пекином Москве данных о системе связи ЦРУ 16:10, Политика На Украине российской армии пригрозили «захлебнуться собственной кровью» 16:02, Политика После обрушения моста в Генуе пропали без вести до 20 человек 15:56, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 15:55, РБК и Сбербанк Профильные министерства выступили против изъятия доходов металлургов 15:52, Экономика Как носить деним по-новому: показываем на звездах 15:52, Спецпроект РБК PINK Российские компании уличили в связях с КНДР: как отреагировали облигации 15:49, Quote Ripple выходит на китайский рынок с новой технологией 15:48, Крипто Организаторы выставки Бэнкси в Москве получат доход в 180 млн руб. 15:41, Бизнес «Роснефть» предупредила о потере 15 млрд руб. в год из-за нового сбора 15:32, Бизнес Суд оставил Серебренникова под домашним арестом до сентября 15:27, Общество Как правильно хранить овощи и фрукты 15:21, Стиль Надо ли дружить с коллегами — мнение психолога 15:19, Партнерский материал В Анталии экстренно сел самолет из Туниса с российскими туристами 15:12, Общество Мособлдума приняла закон о штрафах за нежелание бороться с борщевиком 15:10, Общество Киев анонсировал движение в Москву «только медведей» 15:09, Общество Выставленную на продажу в Шотландии бутылку виски оценили в €1 млн 15:03, Общество «Адмирал Григорович» впервые запустил «Калибры» в Черном море 14:47, Политика Малайзия отменила закон о тюремном сроке за ложные новости 14:47, Общество Много камер, выше штрафы: как власти планируют сделать дороги безопаснее 14:34, Авто Bloomberg рассказал о вере Кремля в Трампа вопреки санкциям 14:31, Политика Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 14:29, РБК и Subaru Как проходят выставки Бэнкси и дает ли художник согласие на них 14:24, Стиль Прокуратура Украины попросила 15 лет тюрьмы для Януковича за госизмену 14:23, Политика Основатель PayPal: Bitcoin бесполезен в качестве платежного средства 14:18, Крипто «Эксподрев»: тенденции леспрома России продемонстрируют в Красноярске 14:14, Партнерский материал Дэниел Рэдклифф обратился к поклонникам на якутском языке 14:06, Общество
Bloomberg рассказал о вере Кремля в Трампа вопреки санкциям
Новые санкции США, 14:31
0
Bloomberg рассказал о вере Кремля в Трампа вопреки санкциям
В Кремле верят, что теплые отношения между Трампом и Путиным помогут Москве избежать жестких санкций США, пишет Bloomberg. Но скорой отмены уже существующих ограничений российские чиновники не ждут
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

В Кремле не связывают подготовку в конгрессе законопроектов о новых санкциях против России с президентом Дональдом Трампом, а,​ напротив, продолжают делать на него ставку и надеяться, что глава США сможет выполнить свои обещания и улучшить отношения ​Москвы и Вашингтона. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников и других собеседников, близких к руководству России, сообщает Bloomberg.

«Кремль понимает логику Трампа и то, что реакция рынков и общественности чрезмерна, потому что ничего страшного не произошло», — прокомментировал Bloomberg ситуацию генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Все понимают, что Трамп должен был отреагировать на движение в конгрессе и что для него важно остановить его», — добавил он.

На данный момент Россия, как напоминает агентство, держит паузу и не принимает окончательного решения об ответе на последние американские санкции. В Москве, отмечает Bloomberg, ограничиваются «злобной риторикой» и ждут осенних дебатов в сенате США по поводу новых, более широких ограничений. Так как личные отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным теплые, Кремль уверен: американский лидер искренне хочет​ укрепить связи между Москвой и Вашингтоном и сделает это, если получит такую возможность, указывает Bloomberg.

Впрочем, по информации собеседников агентства, российские чиновники и другие должностные лица все больше убеждаются, что финансовая и экономическая изоляция России будет длиться годами и в будущем может усугубиться.

Замах на рубль: почему российский рынок поверил в санкции
Экономика

Кремль, как отмечает издание, изо всех сил пытается идти в ногу с быстро меняющейся политикой Вашингтона, однако многие российские чиновники продолжают жаловаться на то, что США становятся очень непредсказуемыми.

Оптимистично российские официальные лица были настроены после саммита Путина и Трампа, который состоялся 16 июля в Хельсинки. Но отрицательная реакция на эти переговоры в США погасила всю эйфорию, пишет Bloomberg. После того как группа американских сенаторов представила законопроект о новых жестких санкциях против России, которые включали в себя в том числе ограничения против российского внешнего долга и госбанков, рубль начал стремительно падать. С 8 по 13 августа доллар подорожал более чем на 4 руб., а евро — на 3,5 руб.​

Глава российского правительства Дмитрий Медведев затем сравнил введение подобных санкций с «объявлением экономической войны».

14 августа резонансный законопроект американских сенаторов о новых санкциях против России появился в базе конгресса США. А всего с момента саммита в Хельсинки конгрессмены внесли шесть законопроектов о санкциях против России.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Кремль , Дональд Трамп , Санкции
Главное
Профильные министерства выступили против изъятия доходов металлургов Экономика
Материалы по теме
Глава компании из Находки назвал санкции США «полосканием старого белья» Общество
Под американские санкции из-за КНДР попали россиянин и его компания Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter