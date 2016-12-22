Bloomberg рассказал о вере Кремля в Трампа вопреки санкциям

В Кремле верят, что теплые отношения между Трампом и Путиным помогут Москве избежать жестких санкций США, пишет Bloomberg. Но скорой отмены уже существующих ограничений российские чиновники не ждут

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

В Кремле не связывают подготовку в конгрессе законопроектов о новых санкциях против России с президентом Дональдом Трампом, а,​ напротив, продолжают делать на него ставку и надеяться, что глава США сможет выполнить свои обещания и улучшить отношения ​Москвы и Вашингтона. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников и других собеседников, близких к руководству России, сообщает Bloomberg.

«Кремль понимает логику Трампа и то, что реакция рынков и общественности чрезмерна, потому что ничего страшного не произошло», — прокомментировал Bloomberg ситуацию генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Все понимают, что Трамп должен был отреагировать на движение в конгрессе и что для него важно остановить его», — добавил он.

На данный момент Россия, как напоминает агентство, держит паузу и не принимает окончательного решения об ответе на последние американские санкции. В Москве, отмечает Bloomberg, ограничиваются «злобной риторикой» и ждут осенних дебатов в сенате США по поводу новых, более широких ограничений. Так как личные отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным теплые, Кремль уверен: американский лидер искренне хочет​ укрепить связи между Москвой и Вашингтоном и сделает это, если получит такую возможность, указывает Bloomberg.

Впрочем, по информации собеседников агентства, российские чиновники и другие должностные лица все больше убеждаются, что финансовая и экономическая изоляция России будет длиться годами и в будущем может усугубиться.

Кремль, как отмечает издание, изо всех сил пытается идти в ногу с быстро меняющейся политикой Вашингтона, однако многие российские чиновники продолжают жаловаться на то, что США становятся очень непредсказуемыми.

Оптимистично российские официальные лица были настроены после саммита Путина и Трампа, который состоялся 16 июля в Хельсинки. Но отрицательная реакция на эти переговоры в США погасила всю эйфорию, пишет Bloomberg. После того как группа американских сенаторов представила законопроект о новых жестких санкциях против России, которые включали в себя в том числе ограничения против российского внешнего долга и госбанков, рубль начал стремительно падать. С 8 по 13 августа доллар подорожал более чем на 4 руб., а евро — на 3,5 руб.​

Глава российского правительства Дмитрий Медведев затем сравнил введение подобных санкций с «объявлением экономической войны».

14 августа резонансный законопроект американских сенаторов о новых санкциях против России появился в базе конгресса США. А всего с момента саммита в Хельсинки конгрессмены внесли шесть законопроектов о санкциях против России.