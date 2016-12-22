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Под американские санкции из-за КНДР попали россиянин и его компания
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Под американские санкции из-за КНДР попали россиянин и его компания
Политика, 18:29
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Под американские санкции из-за КНДР попали россиянин и его компания
США внесли россиянина Василия Колчанова и фирму, гендиректором которой он является, в санкционный список за взаимодействие с КНДР
Фото: Andrew Harrer / Bloomberg

Под новые американские санкции попали компания «Профинет», ее гендиректор Василий Колчанов, китайская фирма Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading и зарегистрированная в Сингапуре SINSMS (аффилирована с Sun Moon Star). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина США.

Колчанов, его фирма и китайские компании попали под санкции за «содействие незаконным морским поставкам в Северную Корею». Они попали под действие указа президента США, который направлен на ограничение денежного потока, поступающего в Северную Корею. В Вашингтоне считают, что деньги, которые Пхеньян получает от международной торговли, в итоге направляются на разработку оружия массового поражения.

«Приемы, которые эти компании из Китая, Сингапура и России используют для обхода санкций, запрещены американскими законами, и все работники судоходной отрасли несут ответственность за их соблюдение, в противном случае они подвергают себя серьезным рискам», — отмечается в сообщении американского казначейства.

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«Профинет» занимается обслуживанием портов Находки, Восточного, Владивостока и Славянки. По данным США, компания предоставляла свои услуги как минимум шести разным судам под флагами Северной Кореи, включая попавшие под санкции борта. Суда из КНДР перевозили преимущественно переработанные нефтепродукты. «Колчанов лично принимал участие в сделках, относящихся к КНДР, и взаимодействовал напрямую с представителями Северной Кореи в России», — утверждает Минфин США.

РБК направил запрос в «Профинет».

На сайте компании указывается, что она занимается комплексным и оперативным обслуживанием судов, заходящих в порты Находки. 51% компании принадлежит Колчанову, следует из данных СПАРК. В 2016 году убыток компании составил 605 тыс. руб.

Китайская Dalian Sun Moon Star и ее структура SINSMS, используя поддельные погрузочные документы, экспортировали в КНДР алкоголь, табачную и сигаретную продукцию. SINSMS отвечала за поставки в КНДР и торговлю товарами из Китая, Сингапура, Гонконга, Таиланда, Вьетнама, Индонезии и Камбоджи. Компания отправляла грузовые судна в северокорейский порт Нампо через китайский Далянь.

Автор: Павел Казарновский.
При участии: Валерий Романов.
Теги: Санкции , КНДР
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