Глава компании из Находки назвал санкции США «полосканием старого белья»

Санкции Минфина США в отношении «Профинета» за содействие поставкам в КНДР были введены незаконно, заявил глава зарегистрированной в Находке компании Василий Колчанов, который также попал в санкционный список, передает «РИА Новости».

«Все это вытащено из 2017 года. Вытащить старое белье и начать его полоскать — это вот такая история», — сказал он. Колчанов отметил, что указанные в заявлении Минфина США суда ушли из порта в июле, до вступления в силу санкций США. Он отметил, что речь идет о двух северокорейских судах, груз для которых должна была поставить «Независимая нефтегазовая компания».

По его словам, «Профинет» оказывает только агентские услуги и не занимается покупкой топлива для судов или перевозкой грузов. «Наше дело — оформить приход-отход», — добавил он.

Колчанов отметил, что партнеры компании могут отказаться от работы с ней из-за санкций американского Минфина. При этом сам он не собирался посещать США, а счетов за границей у него нет.

«Профинет» и ее гендиректор Колчанов оказались в санкционном списке из-за «содействия незаконным морским поставкам» в КНДР. Вашингтон ввел ограничения на поток денежных средств в Северную Корею, поскольку власти США считают, что Пхеньян использует полученные от торговли средства для разработки оружия массового поражения.

В Минфине заявили, что услугами «Профинета» воспользовались по меньшей мере шесть северокорейских судов, большая часть из которых перевозила нефтепродукты. «Колчанов лично принимал участие в сделках, относящихся к КНДР, и взаимодействовал напрямую с представителями Северной Кореи в России», — сообщили в американском Минфине.

На сайте ООО «Профинет» сообщается, что компания оказывает агентские услуги судам, которые заходят в порты Находка, Восточный, Владивосток и Славянка. По данным СПАРК, 51% «Профинет» принадлежит Колчанову.