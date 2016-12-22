КНДР выдала ввезенный в Южную Корею уголь за российский

Северной Корее удалось поставить в Южную Корею 35 тыс. т угля, представив его как российское сырье. КНДР удалось заработать более $5,8 млн

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Таможенная служба Южной Кореи подтвердила, что в прошлом году несколько судов доставили в страну партии угля из КНДР. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя службы, который сообщил об этом на брифинге в Тэджоне.

Издание считает этот факт подтверждением того, что Пхеньян нашел способы обойти санкции ООН, наложенные на страну за ядерную программу. Поставки угля были замаскированы под российские, несмотря на то что в действительности они были из Северной Кореи.

«Мы смогли подтвердить, что в семи из девяти случаев, которые мы рассматривали, в нашу страну был поставлен уголь из Северной Кореи», — сказал южнокорейский чиновник. Таможня начала расследование против трех компаний из-за нарушения законодательства, запрещающего импорт из КНДР.

Семь подтвержденных поставок были совершены с апреля по октябрь 2017 года. Таким образом, в Южную Корею были поставлены более 35 тыс. т угля стоимостью более $5,8 млн. Он был оформлен по всем таможенным правилам, так как не было четких свидетельств того, что сырье имело северокорейское происхождение.

Ранее газета The Wall Street Journal писала о том, что КНДР удается обойти санкции ООН благодаря содействию России и Китая, которые продолжают выдавать северокорейским рабочим разрешения на работу. После введения санкций в России было зарегистрировано более 10 тыс. новых работников из КНДР, сообщала газета.