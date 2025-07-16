К задержанным в Азербайджане россиянам пустили матерей
С арестованными в Баку россиянами встретились их матери, сообщает Minval в телеграм-канале. По данным издания, эти свидания помогла организовать омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.
Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее направила обращение коллеге из Азербайжана. Она рассказала, что ответ был дан немедленно, и Алиева пообещала принять все необходимые меры «для восстановления справедливости и законности».
О своем обращении к азербайджанскому омбудсмену Москалькова рассказала 3 июля. В письме она сообщила, что обеспокоена задержанием 13 российских граждан, в том числе главы редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, шеф-редактора Евгения Белоусова и программиста Ильи Безуглого. Задержание, как написала в обращении Москалькова, «сопровождалось демонстративным применением чрезмерной физической силы».
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