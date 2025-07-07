Москалькова рассказала об ответе Азербайджана после задержаний россиян

Омбудсмен Азербайджана незамедлительно ответила на обращение в связи с задержаниями россиян, рассказала Москалькова. По ее словам, азербайджанская коллега обещала принять все необходимые меры для восстановления законности

Сабина Алиева (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева незамедлительно ответила на ее обращение в связи с задержаниями россиян и пообещала принять все необходимые меры «для восстановления справедливости и законности».

О своем обращении к азербайджанскому омбудсмену Москалькова рассказала 3 июля. В письме она сообщила, что обеспокоена задержанием 13 российских граждан, в том числе главы редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, шеф-редактора Евгения Белоусова и программиста Ильи Безуглого. Задержание, как написала в обращении Москалькова, «сопровождалось демонстративным применением чрезмерной физической силы».

«Я обратилась к своей коллеге Сабине Алиевой с просьбой проверить, принять в рамках ее компетенций необходимые меры для восстановления справедливости и законности. Она мне ответила незамедлительно, что обращение мое принято и она примет все необходимые меры по проверке этих данных», — рассказала «РИА Новости» Москалькова.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Татьяны Москальковой.

Азербайджанская полиция пришла в редакцию «Sputnik Азербайджан» (входит в МИА «Россия сегодня») 30 июня после обострений отношений Баку и Москвы. В МВД заявили, что проводили «оперативно-разыскные мероприятия». В результате были задержаны семь человек. Против них возбудили дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. На данный момент Картавых и Белоусов остаются под арестом, еще пятерых сотрудников Sputnik с гражданством Азербайджана отпустили под подписку о невыезде.

Помимо этого, под стражу отправили еще восьмерых россиян, которых обвинили в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. На кадрах из суда было видно, что у мужчин на лицах кровоподтеки и синяки. В числе задержанных оказались IT-разработчики, их родственники и знакомые назвали обвинения абсурдными.

Новое обострение в отношениях Москвы и Баку произошло после того, как в конце июня в Екатеринбурге задержали уроженцев республики. Российский Следственный комитет назвал их фигурантами дел об убийствах и покушении на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. При этом в СК указали, что один из задержанных погиб, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности, а причина смерти второго устанавливаются. В Баку не согласились с озвученной российским СК причиной гибели. Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело об умышленном убийстве двух граждан страны — 60-летнего Гусейна Сафарова и его 55-летнего брата Зияддина Сафарова. Глава объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Азербайджана Адалят Гасанов заявил, что на их телах найдены множественные травмы.