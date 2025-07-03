Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана из-за задержания россиян
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала азербайджанскую коллегу Сабину Яшар кызы Алиеву взять под личный контроль ситуацию с задержанием россиян в стране. Скан обращения к азербайджанскому омбудсмену она опубликовала в своем телеграм-канале.
Москалькова сообщила, что обеспокоена задержанием 13 российских граждан, в том числе главы редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, шеф-редактора Евгения Белоусова и программиста Ильи Безуглого.
«Задержание сопровождалось демонстративным применением чрезмерной физической силы, а в случае с Ильей Безуглым проводилось в обстоятельствах, которые, по утверждениям его близких, были схожи с похищением и последующим игнорированием права на доступ к консульской защите», — написала омбудсмен в обращении.
По ее словам, особую обеспокоенность вызывает состояние здоровья Картавых, у которого диабет и который, «по имеющимся сведениям», лишен необходимой медицинской помощи.
Москалькова рассчитывает на «дальнейшее плодотворное сотрудничество в духе взаимопонимания и уважения прав человека» и уверена, что вмешательство азербайджанского омбудсмена позволит восстановить права задержанных.
Картавых и Белоусов, арестованные 1 июля, остаются под стражей, еще пятерых сотрудников Sputnik с гражданством Азербайджана отпустили под подписку о невыезде, сообщил 3 июля «Sputnik Ближнее зарубежье». Еще нескольких россиян отправили под арест по делу о наркоторговле и киберпреступлениях.
Российский консул встретился с арестованными россиянами, они обеспечены лекарствами и едой и чувствуют себя «нормально», передает «Sputnik Ближнее зарубежье».
Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что условий для работы «Sputnik Азербайджан» в республике на сегодняшний день нет. Он назвал аресты сотрудников безосновательными, предъявленные им обвинения — «несостоятельными». По его словам, редакционная политика «была всецело посвящена развитию сотрудничества между Азербайджаном и Россией».
Генпрокуратуры России и Азербайджана находятся на связи и регулярно осуществляют контакты по текущей повестке, заявило российское ведомство. Приоритетом для каждой стороны является защита прав граждан обеих стран, сказали там.
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