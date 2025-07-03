Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана из-за задержания россиян

Москалькова выразила обеспокоенность в связи с задержанием 13 россиян, в том числе сотрудников «Sputnik Азербайджан», и «применением чрезмерной физической силы» и попросила коллегу взять под личный контроль ситуацию

Татьяна Москалькова (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала азербайджанскую коллегу Сабину Яшар кызы Алиеву взять под личный контроль ситуацию с задержанием россиян в стране. Скан обращения к азербайджанскому омбудсмену она опубликовала в своем телеграм-канале.

Москалькова сообщила, что обеспокоена задержанием 13 российских граждан, в том числе главы редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, шеф-редактора Евгения Белоусова и программиста Ильи Безуглого.

«Задержание сопровождалось демонстративным применением чрезмерной физической силы, а в случае с Ильей Безуглым проводилось в обстоятельствах, которые, по утверждениям его близких, были схожи с похищением и последующим игнорированием права на доступ к консульской защите», — написала омбудсмен в обращении.

По ее словам, особую обеспокоенность вызывает состояние здоровья Картавых, у которого диабет и который, «по имеющимся сведениям», лишен необходимой медицинской помощи.

Москалькова рассчитывает на «дальнейшее плодотворное сотрудничество в духе взаимопонимания и уважения прав человека» и уверена, что вмешательство азербайджанского омбудсмена позволит восстановить права задержанных.

Картавых и Белоусов, арестованные 1 июля, остаются под стражей, еще пятерых сотрудников Sputnik с гражданством Азербайджана отпустили под подписку о невыезде, сообщил 3 июля «Sputnik Ближнее зарубежье». Еще нескольких россиян отправили под арест по делу о наркоторговле и киберпреступлениях.

Российский консул встретился с арестованными россиянами, они обеспечены лекарствами и едой и чувствуют себя «нормально», передает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что условий для работы «Sputnik Азербайджан» в республике на сегодняшний день нет. Он назвал аресты сотрудников безосновательными, предъявленные им обвинения — «несостоятельными». По его словам, редакционная политика «была всецело посвящена развитию сотрудничества между Азербайджаном и Россией».

Генпрокуратуры России и Азербайджана находятся на связи и регулярно осуществляют контакты по текущей повестке, заявило российское ведомство. Приоритетом для каждой стороны является защита прав граждан обеих стран, сказали там.