Часть сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку
Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством республики отпустили под подписку о невыезде, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».
Однако двое сотрудников с российским гражданством — исполнительный директор филиала Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов остаются под стражей. Их арестовали 1 июля. МВД Азербайджана после рейда против журналистов возбудило уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.
Ранее гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил об отсутствии условий для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в стране. Аресты сотрудников агентства «не имеют под собой никаких оснований», им предъявлены «несостоятельные обвинения», они заключены под стражу «под надуманным предлогом», сказал гендиректор медиагруппы, и подчеркнул, что «Россия сегодня» будет всеми доступными средствами обеспечивать правовую защиту журналистов.
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