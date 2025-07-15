Рютте объяснил поставки оружия США Киеву через Европу
Предназначенное для Украины американское оружие будет сначала поступать в Европу, а не напрямую на Украину, поскольку заплатят за него именно европейцы, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.
«Это является вопросом того, кто платит… Европейцы активизировались, взяв на себя ответственность за оплату этого оружия», — сказал Рютте (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что благодаря экспертизе НАТО в вопросах логистики оружие будет доставляться так, чтобы оно использовалось «максимально эффективно».
Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил об отправке США в Европу 17 комплексов противовоздушной обороны Patriot, большая часть из которых потом окажется на Украине. По его словам, несколько из них будут отправлены уже в ближайшие дни.
Трамп добавил, что несколько стран, которые имеют системы Patriot, отдадут их Украине, а США взамен произведут для них новые. Таким образом, оплачивать поставки Украине будут страны Европы, а координацией будут заниматься НАТО и американский постпред при альянсе Мэтью Уитакер.
Рютте во время пресс-конференции с Трампом назвал тот факт, что за поставки американского оружия на Украину заплатят европейские страны, «абсолютно логичным». По его словам, страны НАТО смогут направить свое оружие быстро на Украину, а США затем продадут свое оружие этим странам. При этом альянс сам определит, что необходимо Киеву: системы ПВО, дальнобойные ракеты, снаряды, боеприпасы или другое оружие.
Позже CNN со ссылкой на источник сообщил, что США могут продать НАТО ракеты малой дальности, cнаряды для гаубиц и ракеты класса «воздух — воздух» средней дальности, которые блок впоследствии передаст Украине. По информации источника Axios, США намерены продать союзникам по альянсу оружия на $10 млрд только в рамках первой волны поставок.
Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.
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