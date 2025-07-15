Рютте объяснил поставки оружия США Киеву через Европу

Рютте объяснил поставки оружия через Европу тем, что именно европейские страны взяли на себя ответственность за его оплату. Москва осуждает военную помощь Киеву

Марк Рютте (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Предназначенное для Украины американское оружие будет сначала поступать в Европу, а не напрямую на Украину, поскольку заплатят за него именно европейцы, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.

«Это является вопросом того, кто платит… Европейцы активизировались, взяв на себя ответственность за оплату этого оружия», — сказал Рютте (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что благодаря экспертизе НАТО в вопросах логистики оружие будет доставляться так, чтобы оно использовалось «максимально эффективно».

Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил об отправке США в Европу 17 комплексов противовоздушной обороны Patriot, большая часть из которых потом окажется на Украине. По его словам, несколько из них будут отправлены уже в ближайшие дни.

Трамп добавил, что несколько стран, которые имеют системы Patriot, отдадут их Украине, а США взамен произведут для них новые. Таким образом, оплачивать поставки Украине будут страны Европы, а координацией будут заниматься НАТО и американский постпред при альянсе Мэтью Уитакер.

Рютте во время пресс-конференции с Трампом назвал тот факт, что за поставки американского оружия на Украину заплатят европейские страны, «абсолютно логичным». По его словам, страны НАТО смогут направить свое оружие быстро на Украину, а США затем продадут свое оружие этим странам. При этом альянс сам определит, что необходимо Киеву: системы ПВО, дальнобойные ракеты, снаряды, боеприпасы или другое оружие.

Позже CNN со ссылкой на источник сообщил, что США могут продать НАТО ракеты малой дальности, cнаряды для гаубиц и ракеты класса «воздух — воздух» средней дальности, которые блок впоследствии передаст Украине. По информации источника Axios, США намерены продать союзникам по альянсу оружия на $10 млрд только в рамках первой волны поставок.

Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.