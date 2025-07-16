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Война санкций ,  
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Рютте предупредил Индию, Китай и Бразилию об ударе из-за санкций США

Рютте предупредил Индию, Китай и Бразилию об ударе из-за вторичных санкций США
Сюжет
Война санкций
Генсек НАТО предложил этим странам позвонить Путину и призвать его к мирным переговорам. Россия справляется с санкциями и справится с новыми, заявил Лавров после ультиматума Трампа
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил Индию, Китай и Бразилию о серьезных последствиях из-за возможных американских вторичных санкций, если они продолжат торговлю с Россией. Об этом он сказал на встрече с сенаторами конгресса США, его слова приводит Sky News.

Американский президент Дональд Трамп 14 июля на встрече с Рютте заявил, что Вашингтон введет пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров в размере 100%, если в течение 50 дней не будет заключено соглашение об Украине.

«Я призываю эти три страны [Индию, Китай и Бразилию]... вам, возможно, стоит задуматься об этом, потому что это может ударить по вам очень сильно», — сказал генсек.

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Он предложил им позвонить российскому президенту Владимиру Путину и призвать его к мирным переговорам.

В интервью BBC News Трамп заявил, что «разочарован» Путиным, но еще «не закончил с ним». По его словам, он четырежды считал сделку с Россией практически достигнутой.

Путин неоднократно утверждал, в том числе во время недавнего разговора с американским коллегой, что Россия продолжает искать пути решения конфликта и готова продолжать переговоры с Украиной. При этом Москва, по его словам, не намерена отказываться от поставленных целей.

В Кремле после ультиматума Трампа заявили, что проанализируют «весьма серьезные» слова главы Белого дома, но подчеркнули, что пока «можно однозначно сказать одно»: Киев воспринимает решения, принятые в Вашингтоне, «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны». Глава российского МИДа Сергей Лавров счел, что Европе придется расплачиваться за попытку втянуть США в «санкционную воронку», и напомнил о пословице: не рой другому яму. По его словам, Россия справляется с санкциями и справится с новыми.

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Персоны
Елена Чернышова
Марк Рютте США НАТО Вторичные санкции санкции против России Дональд Трамп
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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