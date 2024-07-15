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Выборы президента США ,  
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Трамп назвал «фантастической» работу Секретной службы после покушения

Дональд Трамп заявил, что врачи назвали чудом то, что он выжил после покушения
Сюжет
Выборы президента США
Трамп назвал случившееся «крайне сюрреалистическим опытом» и похвалил сотрудников Секретной службы за оперативные действия. «Они уложили его одним выстрелом прямо между глаз», — сказал он, добавив, что должен был быть мертв
Дональд Трамп (в центре)
Дональд Трамп (в центре) (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Секретная служба США проделала «фантастическую работу» на митинге в Пенсильвании, заявил The New York Post экс-президент США Дональд Трамп, переживший там покушение.

Трамп назвал случившееся «крайне сюрреалистическим опытом».

«Я не должен быть здесь, я должен быть мертв», — сказал он изданию. По мнению Трампа, это бы произошло, если бы он не повернул голову вправо, чтобы зачитать документ о нелегальных мигрантах.

Экс-президент рассказал, что, когда агенты Секретной службы уводили его со сцены, он хотел продолжить общение со сторонниками, несмотря на случившееся. Однако сотрудники службы сказали ему, что это небезопасно и что ему нужно ехать в больницу.

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Сотрудники полиции у дома&nbsp;Мэттью Томаса Крукса

Секретная служба — подразделение Министерства внутренней безопасности США, в основные задачи которого входят охрана и обеспечение безопасности президента и вице-президента, бывших глав государства и членов их семей и других высокопоставленных чиновников. В преддверии мероприятий с их участием сотрудники службы посещают места их проведения и вместе с правоохранительными органами проверяют меры безопасности.

Трамп назвал агентов «защитниками и отметил скорость их реакции, как только началась стрельба. Он сообщил, что те применили к нему физическую силу в момент нападения, и показал большой синяк на правом предплечье. «Агенты ударили меня так сильно, что у меня слетели ботинки, а они мне жмут», — рассказал Трамп, комментируя сообщения об оставшемся на сцене ботинке.

Он похвалил агентов за работу и за ликвидацию стрелка с большого расстояния. «Они уложили его одним выстрелом прямо между глаз», — заявил политик.

Покушение на Трампа. Главное
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Дональд Трамп

Трамп также прокомментировал свою фотографию, на которой он оборачивается к зрителям с поднятым кулаком в момент, когда его пытаются увести со сцены.

«Многие говорят, что это самая знаковая фотография, которую они когда-либо видели. <...> Они правы, и я не умер. Обычно нужно умереть, чтобы получить знаковую фотографию», — сказал Трамп.

Экс-президент рассказал о беседе с врачом вскоре после покушения. Специалист, по его словам, признался, что никогда не видел выжившего после попадания из винтовки AR-15. «Врач в больнице сказал, что никогда ничего подобного не видел, он назвал это чудом», — сообщил Трамп.

Покушение на Трампа было совершено на митинге в городе Батлер 13 июля. Стрельбу из винтовки открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс. Трамп получил ранение в правое ухо, также пострадали двое его сторонников. Один из участников мероприятия, 50-летний пожарный, погиб. Стрелка убили сотрудники Секретной службы. Его мотивы пока не установлены. Расследованием дела занимается ФБР.

Секретная служба столкнулась с критикой своих действий после случившегося. Газета The Wall Street Journal, в частности, назвала покушение ошеломляющим провалом ведомства и предупредила о самом серьезном кризисе для него за последние десятилетия. Действия агентов Секретной службы призвали изучить в конгрессе, парламент планирует провести слушания по поводу «неоправданных нарушений мер безопасности». Ведомство отвергло обвинения, заявив, что постоянно оценивает угрозы и «реагируют на них при выполнении своих обязанностей».

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Дональд Трамп Секретная служба США
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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