Трамп назвал «фантастической» работу Секретной службы после покушения

Дональд Трамп заявил, что врачи назвали чудом то, что он выжил после покушения

Трамп назвал случившееся «крайне сюрреалистическим опытом» и похвалил сотрудников Секретной службы за оперативные действия. «Они уложили его одним выстрелом прямо между глаз», — сказал он, добавив, что должен был быть мертв

Дональд Трамп (в центре) (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Секретная служба США проделала «фантастическую работу» на митинге в Пенсильвании, заявил The New York Post экс-президент США Дональд Трамп, переживший там покушение.

Трамп назвал случившееся «крайне сюрреалистическим опытом».

«Я не должен быть здесь, я должен быть мертв», — сказал он изданию. По мнению Трампа, это бы произошло, если бы он не повернул голову вправо, чтобы зачитать документ о нелегальных мигрантах.

Экс-президент рассказал, что, когда агенты Секретной службы уводили его со сцены, он хотел продолжить общение со сторонниками, несмотря на случившееся. Однако сотрудники службы сказали ему, что это небезопасно и что ему нужно ехать в больницу.

Секретная служба — подразделение Министерства внутренней безопасности США, в основные задачи которого входят охрана и обеспечение безопасности президента и вице-президента, бывших глав государства и членов их семей и других высокопоставленных чиновников. В преддверии мероприятий с их участием сотрудники службы посещают места их проведения и вместе с правоохранительными органами проверяют меры безопасности.

Трамп назвал агентов «защитниками и отметил скорость их реакции, как только началась стрельба. Он сообщил, что те применили к нему физическую силу в момент нападения, и показал большой синяк на правом предплечье. «Агенты ударили меня так сильно, что у меня слетели ботинки, а они мне жмут», — рассказал Трамп, комментируя сообщения об оставшемся на сцене ботинке.

Он похвалил агентов за работу и за ликвидацию стрелка с большого расстояния. «Они уложили его одним выстрелом прямо между глаз», — заявил политик.

Трамп также прокомментировал свою фотографию, на которой он оборачивается к зрителям с поднятым кулаком в момент, когда его пытаются увести со сцены.

«Многие говорят, что это самая знаковая фотография, которую они когда-либо видели. <...> Они правы, и я не умер. Обычно нужно умереть, чтобы получить знаковую фотографию», — сказал Трамп.

Экс-президент рассказал о беседе с врачом вскоре после покушения. Специалист, по его словам, признался, что никогда не видел выжившего после попадания из винтовки AR-15. «Врач в больнице сказал, что никогда ничего подобного не видел, он назвал это чудом», — сообщил Трамп.

Покушение на Трампа было совершено на митинге в городе Батлер 13 июля. Стрельбу из винтовки открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс. Трамп получил ранение в правое ухо, также пострадали двое его сторонников. Один из участников мероприятия, 50-летний пожарный, погиб. Стрелка убили сотрудники Секретной службы. Его мотивы пока не установлены. Расследованием дела занимается ФБР.

Секретная служба столкнулась с критикой своих действий после случившегося. Газета The Wall Street Journal, в частности, назвала покушение ошеломляющим провалом ведомства и предупредила о самом серьезном кризисе для него за последние десятилетия. Действия агентов Секретной службы призвали изучить в конгрессе, парламент планирует провести слушания по поводу «неоправданных нарушений мер безопасности». Ведомство отвергло обвинения, заявив, что постоянно оценивает угрозы и «реагируют на них при выполнении своих обязанностей».