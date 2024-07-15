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Выборы президента США ,  
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Стрелявший в Трампа Крукс снимался в рекламе инвесткомпании BlackRock

Сюжет
Выборы президента США
Томас Мэтью Крукс
Томас Мэтью Крукс (Фото: Aaron Josefczyk / Reuters)

Томас Мэтью Крукс, совершивший покушение на экс-президента США Дональда Трампа, снимался в рекламном ролике одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний BlackRock Inc., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Крукс был одним из студентов, попавших в рекламу 2022 года в качестве актеров заднего плана. Ролик записывался в средней школе Бетел-Парк, которую погибший террорист окончил в том же году.

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Содержание рекламы компания не раскрыла, но сообщила, что предоставит запись американским властям и удалит ее из общего доступа. BlackRock Inc. осудила поступок Крукса, заявив, что «думает» о жертвах стрельбы, а покушение на Трампа «вызывает отвращение» у компании.

Покушение на экс-президента США произошло 13 июля, когда тот выступал на митинге в городе Батлер в Пенсильвании. Стрельбу с крыши соседнего здания открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс. Его ликвидировали, а рядом с телом нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

Крукс в избирательных документах числился как республиканец, но в январе 2021 года, когда президентом стал Джо Байден, пожертвовал $15 организации Progressive Turnout Project, поддерживавшей демократов.

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Пенсильвания Дональд Трамп покушение стрелок реклама
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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