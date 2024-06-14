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Военная операция на Украине ,  
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Советник офиса Зеленского заявил об отказе от мирного предложения России

Сюжет
Военная операция на Украине
Путин в качестве условия переговоров предложил Киеву вывести войска с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и признать внеблоковый статус Украины
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг предложенные президентом России Владимиром Путиным условия решения конфликта. Это заявление он опубликовал на своей странице в X (ранее Twitter).

Подоляк заявил, что в озвученных Путиным пунктах «нет реальных мирных предложений и нет желания завершить войну», но «есть желание не платить за эту войну и продолжать ее в новых форматах». Он назвал «специфичным, красноречивым и высшей степени оскорбительным для международного права» видение Москвы об урегулировании конфликта. «Это все сплошное притворство», — заключил Подоляк.

Путин, выступая на встрече с руководством российского МИДа, выдвинул следующие условия окончательного завершения конфликта:

  • Полный вывод войск ВСУ из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей.
  • Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины,
  • Демилитаризация и денацификация Украины;
  • Фиксация статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах;
  • Отмена западных санкций против России.

Президент России подчеркнул, что в случае выполнение Киевом этих условий от Москвы «незамедлительно» последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Со своей стороны, сказал Путин, Россия гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских военнослужащих. Он также отметил, что на данный момент подобные решения уполномочена принимать Верховная рада, а не представители исполнительной власти.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя заявление Подоляка, обвинила Киев в желании лишить украинских граждан «реального шанса на мир».

Путин назвал честный диалог с Россией условием достижения мира на Украине
Политика
Владимир Путин
В конце мая президент Украины Владимир Зеленский называл нереалистичными переговоры с Россией. По его словам, мирное соглашение станет «ловушкой» — Москва использует паузу, чтобы «укрепить мышцы на поле боя», и рано или поздно военные действия возобновятся.

Украинская сторона настаивает на урегулировании по «формуле мира» Зеленского, которая в том числе подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года. Россия считает ее неприемлемой и призывает Киев учесть «реалии на земле». Речь идет о признании Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей частью России по результатам проведенных там референдумов в 2014 и 2022 годы.

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Персоны
Андрей Гатинский, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Владимир Путин Украина мирные переговоры Михаил Подоляк Военная операция на Украине Россия
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

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