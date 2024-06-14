Советник офиса Зеленского заявил об отказе от мирного предложения России
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг предложенные президентом России Владимиром Путиным условия решения конфликта. Это заявление он опубликовал на своей странице в X (ранее Twitter).
Подоляк заявил, что в озвученных Путиным пунктах «нет реальных мирных предложений и нет желания завершить войну», но «есть желание не платить за эту войну и продолжать ее в новых форматах». Он назвал «специфичным, красноречивым и высшей степени оскорбительным для международного права» видение Москвы об урегулировании конфликта. «Это все сплошное притворство», — заключил Подоляк.
Путин, выступая на встрече с руководством российского МИДа, выдвинул следующие условия окончательного завершения конфликта:
- Полный вывод войск ВСУ из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей.
- Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины,
- Демилитаризация и денацификация Украины;
- Фиксация статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах;
- Отмена западных санкций против России.
Президент России подчеркнул, что в случае выполнение Киевом этих условий от Москвы «незамедлительно» последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Со своей стороны, сказал Путин, Россия гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских военнослужащих. Он также отметил, что на данный момент подобные решения уполномочена принимать Верховная рада, а не представители исполнительной власти.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя заявление Подоляка, обвинила Киев в желании лишить украинских граждан «реального шанса на мир».
называл нереалистичными переговоры с Россией. По его словам, мирное соглашение станет «ловушкой» — Москва использует паузу, чтобы «укрепить мышцы на поле боя», и рано или поздно военные действия возобновятся.
Украинская сторона настаивает на урегулировании по «формуле мира» Зеленского, которая в том числе подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года. Россия считает ее неприемлемой и призывает Киев учесть «реалии на земле». Речь идет о признании Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей частью России по результатам проведенных там референдумов в 2014 и 2022 годы.