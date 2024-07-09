Небензя заявил, что ракета в Киеве была выпущена из норвежской установки

Фото: Thomas Peter / Reuters

Ракета, попавшая в детскую больницу в Киеве, была выпущена из установки NASAMS, которая, судя по всему, была поставлена Норвегией, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он сообщил, что ожидает реакции от норвежских властей по этому поводу. «Санкционировали ли они, чтобы она использовалась для удара по детской больнице, а также чтобы в нарушение норм МГП (международного гуманитарного права. — РБК) размещалась в жилых кварталах?» — сказал дипломат.

ЗРК NASAMS — комплекс противовоздушной обороны средней дальности, его производят американская компания Raytheon совместно с норвежской Kongsberg Defence & Aerospace. Комплекс предназначен для борьбы с самолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами.

8 июля в Киеве прозвучали взрывы, власти сообщили о работе ПВО и падении обломков в нескольких районах города. Глава военной администрации Киева Сергей Попко после взрывов сообщил о гибели 33 человек и почти 120 пострадавших. Президент Украины Владимир Зеленский писал о разрушениях в детской больнице «Охматдет» в Шевченковском районе города. Там, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли двое, пострадали 32 человека, в том числе восемь детей.

Минобороны России заявило, что утром 8 июля военные нанесли удар по объектам военной промышленности Украины и авиабазам вооруженных сил страны в ответ на попытки «нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики». Заявления Украины о преднамеренном ударе по гражданским объектам в Киеве в ведомстве назвали ложными.

Министерство сообщило, что снятые в Киеве фото и видео «однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города». Небензя также заявил, что на снятых в Киеве кадрах видно, «как по заводу им. Артема одна за другой без каких-либо помех либо повреждений прилетает пять ракет ВКС России». По его словам, также видно, как в район детской больницы прилетает «одинокая ракета ПВО Украины».