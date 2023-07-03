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Постпред России заявил, что зерновая сделка стала коммерческим проектом

Постпред Гатилов: зерновая сделка превратилась из гуманитарного в коммерческий проект
У России нет оснований соглашаться на сохранение статус-кво в вопросе зерновой сделки, выполнение условий Москвы для продления соглашения «по-прежнему пробуксовывает», считает постпред Геннадий Гатилов. Срок сделки истечет 17 июля
Геннадий Гатилов
Геннадий Гатилов (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Зерновая сделка, которая призвана служить гуманитарным целям, «давно выродилась в коммерческий проект», заявил в интервью «Известиям» постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

По словам дипломата, сейчас украинское зерно и фураж (растительный корм, предназначенным для питания животных) поступает преимущественно в государства Евросоюза и другие страны с высоким уровнем дохода. «Нуждающимся странам достается лишь символический минимум, не превышающий 3%, крохи с барского стола», — сказал Гатилов. К тому же, заявил он, украинская сторона использует «зерновые коридоры» для запуска морских беспилотников военного назначения.

Гатилов отметил, что выполнение условий России для продления соглашения «по-прежнему пробуксовывает». В их числе — переподключение Россельхозбанка к SWIFT и возобновление поставок запчастей и техники для нужд сельского хозяйства. Еще одним «серьезным ударом» по договоренностям дипломат назвал подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса в Харьковской области (Россия и Украина возлагали ответственность за произошедшее друг на друга).

«Россия неоднократно продлевала сделку в надежде на позитивные изменения. Однако то, что мы сейчас наблюдаем, не дает нам оснований соглашаться на сохранение статус-кво», — сказал постпред.

Российская сторона ранее уже заявляла, что основная часть сельхозпродукции в рамках зерновой сделки идет в страны Евросоюза, а не в беднейшие страны. Комментируя эти утверждения, в представительстве ЕС сослались на мартовский отчет Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), согласно которому развивающиеся страны получили наибольшую долю (55%) экспорта продовольствия с Украины и 65% пшеницы. По данным ООН, к началу июля из украинских портов было вывезено около 32,6 млн т зерна. Половину зерновых грузов составляла кукуруза (51%), а 27% — пшеница.

Действие сделки истекает 17 июля.  За ее продление выступают остальные стороны соглашения - Украина, Турция и ООН, а также западные страны.

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