Путин призвал отправлять грузы по зерновой сделке не в «сытые страны»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
МИД Украины назвал главное ожидание от визита Си Цзиньпина в Москву Политика, 15:48
Эксперты рассказали, какие ТЦ Москвы пустуют более чем наполовину Недвижимость, 15:46
МИД назвал условия приостановки участия России в зерновой сделке Политика, 15:39
МВД напомнило об автоматическом продлении водительских прав на три года Общество, 15:31
Путин призвал отправлять грузы по зерновой сделке не в «сытые страны» Политика, 15:28
«Ак Барс» проиграл «Адмиралу» в третьем матче серии плей-офф КХЛ Спорт, 15:28
Зеленый сезон. Какие криптовалюты подорожают сильнее всего Крипто, 15:15
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:13
Казахстан впервые отправил нефть в Баку через Каспийское море Бизнес, 15:13
ООН назвала самые счастливые страны мира Life, 15:12
Путин потребовал от МВД «навести порядок» с выдачей паспортов в Донбассе Политика, 15:05
Митрополит УПЦ прибыл в офис Зеленского из-за выселения монахов из лавры Общество, 14:58
Основатель группы Cream Soda провалился под лед на Волге Политика, 14:53
Почему мы ссоримся из-за политики: объясняет социальный психолог Pro, 14:49
Политика ,  
0 

Путин призвал отправлять грузы по зерновой сделке не в «сытые страны»

Владимир Путин: если Россия не продлит зерновую сделку, она бесплатно пошлет зерно Африке
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Если Россия через 60 суток решит не продлевать зерновую сделку, она направит зерно в Африку бесплатно, заявил президент Владимир Путин на парламентской конференциии «Россия — Африка в многополярном мире». Трансляцию вел Кремль в телеграм-канале. 

«Почти 45% ушло в сытые европейские страны, несмотря на то, что вся эта сделка подавалась под соусом того, что нам нужно обеспечить интересы африканских стран. <...> Если мы все же примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за все предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно», — сказал глава государства.

По его словам, с Украины вышло 827 судов, из них только 3 млн т зерна было направлено в Африку, и 1,3 млн в беднейшие африканские страны. За это время Россия, несмотря на ограничения, направила почти 12 млн т зерна в Африку, отметил Путин.

Материал дополняется. 

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Волкова Юлия Волкова
Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter