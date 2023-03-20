Путин призвал отправлять грузы по зерновой сделке не в «сытые страны»

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Если Россия через 60 суток решит не продлевать зерновую сделку, она направит зерно в Африку бесплатно, заявил президент Владимир Путин на парламентской конференциии «Россия — Африка в многополярном мире». Трансляцию вел Кремль в телеграм-канале.

«Почти 45% ушло в сытые европейские страны, несмотря на то, что вся эта сделка подавалась под соусом того, что нам нужно обеспечить интересы африканских стран. <...> Если мы все же примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за все предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно», — сказал глава государства.

По его словам, с Украины вышло 827 судов, из них только 3 млн т зерна было направлено в Африку, и 1,3 млн в беднейшие африканские страны. За это время Россия, несмотря на ограничения, направила почти 12 млн т зерна в Африку, отметил Путин.

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