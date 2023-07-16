Минобороны Украины сообщило о наступлении России на нескольких направлениях

Киев заявил об активном наступлении России в Харьковской области

Российские войска также продолжают наступать на авдеевском и марьинском направлениях, сообщили в Минобороны Украины

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские войска в течение двух дней активно наступают на купянском направлении в Харьковской области, сообщила в своем телеграм-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«На Востоке ситуация несколько обострилась», — отметила она.

По ее словам, российские силы также продолжают наступать на авдеевском и марьинском направлениях.

Как утверждает Маляр, обстрелы идут и под Артемовском (украинское название — Бахмут, Минобороны России сообщало о взятии города под контроль в мае).

Как следует из сводки Минобороны России от 16 июля, за последние сутки на купянском направлении российские силы нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе нескольких населенных пунктов в Харьковской области. В селе Берестовое (тоже находится в Харьковской области) и в поселке Новоселовское (Луганская народная республика) пресечена деятельность четырех украинских диверсионных групп, отмечают в министерстве.

«За сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-20», — приводит Минобороны данные по ситуации на купянском направлении.

Ведомство также сообщает, что российские войска отразили 18 атак ВСУ: три на краснолиманском направлении и 15 — на донецком.

Украинское контрнаступление, которое анонсировалось в течение нескольких месяцев, началось в начале июня. Это подтверждал и Киев, и Москва. Власти Украины и НАТО, которое оказывает военную поддержку украинской армии, указывали, что ВСУ столкнулись с серьезным сопротивлением. Минобороны России неоднократно сообщало об отражении атак украинской армии, президент Владимир Путин отмечал, что все попытки Киева прорвать российскую оборону «не увенчались успехом».