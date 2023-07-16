Минобороны сообщило об отражении 18 атак ВСУ

Минобороны: отражены три атаки ВСУ на краснолиманском направлении и 15 на донецком

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска отразили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении и 15 атак на донецком. Об этом говорится в сводке Минобороны.

Кроме того, на краснолиманском направлении российские войска поразили склад боеприпасов ВСУ. Потери Украины на этом направлении составили 100 военнослужащих.

На донецком направлении потери солдат ВСУ составили до 270 человек. Также в ДНР был поражен штаб третьей штурмовой бригады украинской армии.

Утром Минобороны раскрыло детали ночной атаки девяти беспилотников на Севастополь. Два беспилотника сбили средства ПВО над Черным морем. Еще пять подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дроны потерпели крушение. На севере Черного моря катера охраны водного района уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.

Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об отражении атаки еще одного БПЛА, система РЭБ подавила его над морем.