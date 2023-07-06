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Минобороны заявило об отражении атак ВСУ на трех направлениях

Минобороны: российская группировка «Юг» нанесла удары по живой силе ВСУ у Клещеевки в ДНР

Группировка российских войск «Юг» отразила атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

В районе села Клещеевка в ДНР, по словам Астафьева, российские силы нанесли удары по живой силе ВСУ, а экипаж вертолета Ми-35 уничтожил украинский бронетранспортер.

В районе населенных пунктов Серебрянка и Спорное в ДНР российские военные уничтожили две гаубицы Д-20, американскую самоходную артиллерийскую установку М777 и два миномета. «Также уничтожены САУ Panzerhaubitze 2000 в районе Дружковки, гаубица Д-30 вблизи населенного пункта Федоровка Вторая, боевая машина пехоты противника в районе Невельского», — добавил начальник пресс-центра «Юга».

Еще украинские военные предприняли попытку атаковать позиции российских сил в районе поселка Новоселовское в ЛНР, однако в ходе боев ВСУ потеряли до отделения бойцов и были вынуждены отойти на ранее занимаемые позиции, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. В тех же боях российские военные с помощью самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Песчаного в ЛНР.

Также группировка «Запад» с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожила самоходную пушку «Гиацинт-С» ВСУ в районе города Лозовая в Харьковской области, рассказал Зыбинский.

5 июля Минобороны России сообщило об уничтожении двух беспилотников «Валькирия» и украинского штурмовика Су-25 на южнодонецком направлении. Помимо этого, подразделение российских войск «Юг» на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях нанесло ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по местам дислокации батальона «Кракен» и «Грузинского легиона».

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Минобороны заявило об отражении атак ВСУ на трех направлениях
Минобороны заявило об отражении атак ВСУ на трех направлениях

Теги
Минобороны ВСУ Украина Военная операция на Украине

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

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Экономика предложения — что это значит для России?
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