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В Турции заявили о поддержке расширения НАТО ради глобальной безопасности

В канцелярии Эрдогана заявили о поддержке расширения НАТО ради глобальной безопасности
Турция поддерживает расширение НАТО не против какой-то страны, а чтобы обеспечить глобальную стабильность, заявили в канцелярии Эрдогана. Там также отметили, что Анкаре «крайне важно находиться в западном лагере»
Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС
Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС

Турция поддерживает географическое расширение НАТО «не против какой-то страны», а чтобы сделать военный блок всеобъемлющей организацией безопасности, заявил в интервью журналу Middle East Eye глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.

По его словам, Турция никогда не уклонялась от участия в самых сложных операциях НАТО по всему миру, а также вложила значительные средства в оборону и быстро приближается к цели в 2% ВВП, которые странам военного блока необходимо расходовать на оборону в год.

Он отметил, что Турция считает, что расширение альянса «является ключом к прочному миру и стабильности во всем мире, однако не поддерживает географического расширения НАТО «против какой-то конкретной страны».

Алтун также заявил, что Турции, которая контролирует географический сухопутный мост между Востоком и Западом и водные пути к Черному морю, «крайне важно находиться в западном лагере». «Давняя и глубокая приверженность Турции НАТО защитила Европу. Ее постоянное участие жизненно важно для безопасности континента», — написал он.

Турция является членом НАТО с 1952 года и располагает второй по численности армией альянса. Страна долгое время не одобряла заявки на вступление в НАТО от Швеции и Финляндии, которые вместе подали их после начала российской спецоперации на Украине. Власти Турции обвиняли скандинавские страны в «пособничестве терроризму» и требовали выдать им всех членов РПК. В итоге Финляндия была принята в НАТО отдельно в апреле этого года.

10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган согласился как можно скорее отправить в парламент страны для ратификации протокол о присоединении Швеции к НАТО. Этому заявлению предшествовали переговоры турецкого лидера с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном. В альянсе отметили, что Швеция сделала много шагов, закрепленных в Трехстороннем меморандуме 2022 года, в том числе внесла поправки в Конституцию, значительно расширила сотрудничество в борьбе с Рабочей партией Курдистана (турецкие власти считают ее террористической организацией) и возобновила экспорт оружия в Турцию. CNN Türk сообщал, что Турция может ратифицировать вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели.

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Против расширения НАТО неоднократно выступала Россия. Президент Владимир Путин называл борьбу с расширением альянса одной из целей военной операции на Украине. В то же время он отмечал, что «членство Финляндии и Швеции в НАТО — это совсем не то, что членство Украины в НАТО».

В Турции заявили о поддержке расширения НАТО ради глобальной безопасности
В Турции заявили о поддержке расширения НАТО ради глобальной безопасности

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Реджеп Тайип Эрдоган Турция НАТО расширение НАТО международная безопасность
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