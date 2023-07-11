CNN Türk узнал срок согласования Турцией вступления Швеции в НАТО

По данным телеканала, решение может быть проведено через турецкий парламент до конца следующей недели

Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг и Ульф Кристерссон (слева направо) (Фото: Filip Singer / Getty Images)

Турция может ратифицировать вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели, сообщает телеканал CNN Türk. По его данным, предложение «будет направлено в турецкий парламент и одобрено к концу следующей недели».

Сначала заявку Швеции примет комиссия по иностранным делам парламента Турции. Затем ее рассмотрит генеральная ассамблея парламента страны. Когда закон о ратификации с подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана будет опубликован в правительственном журнале Resmi Gazete, процесс одобрения членства Швеции в блоке со стороны Анкары завершится.

После того как Турция ратифицирует вступление Швеции в НАТО, ее присоединение пройдет по такой же процедуре, как и в случае с Финляндией.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Эрдоган согласился как можно скорее отправить в парламент страны для ратификации протокол о присоединении Швеции к НАТО. Этому заявлению предшествовали переговоры турецкого лидера с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.

В альянсе отметили, что Швеция сделала много шагов, закрепленных в Трехстороннем меморандуме 2022 года, в том числе внесла поправки в Конституцию, значительно расширила сотрудничество в борьбе с «Рабочей партией Курдистана» (турецкие власти считают ее террористической организацией) и возобновила экспорт оружия в Турцию.

Стокгольм также обязался поддерживать усилия «по активизации процесса вступления Турции в ЕС».

Швеция и Финляндия в мае прошлого года подали заявки на вступление в НАТО. Турция не поддержала это стремление из-за их «пособничества терроризму». Для присоединения к альянсу необходимо одобрение всех членов НАТО.

Финляндия стала членом объединения в апреле, а вступление Швеции в альянс блокировала Турция. Анкара требовала, чтобы Стокгольм выдал сторонников «Рабочей партии Курдистана» и отменил введенный в 2019 году запрет на экспорт оружия в Турцию.

В начале июля Эрдоган заявил, что Швеция «предприняла шаги в правильном направлении» для одобрения своей заявки на членство в НАТО. 10 июля турецкий лидер объявил, что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО, если Турцию примут в Европейский союз.