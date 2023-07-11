Эрдоган на встрече с Байденом заявил о новом этапе отношений Турции и США

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 99,68 (-0,74) Инвестиции, 16:53 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 90,5 (-0,99) Инвестиции, 16:53
Трамп предупредил США о третьей мировой из-за кассетных боеприпасов Политика, 22:35
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 22:29
Россияне забрали из банков ₽100 млрд наличными на фоне мятежа ЧВК Финансы, 22:28
Медведев увидел в решениях НАТО по Украине приближение третьей мировой Политика, 22:22
Посольство призвало Париж осознать ответственность из-за ракет для Киева Политика, 22:16
Эрдоган на встрече с Байденом заявил о новом этапе отношений Турции и США Политика, 22:06
Мирру Андрееву оштрафовали за бросок ракетки в матче Уимблдона Спорт, 21:59
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Что в итоге Украина получила от вильнюсского саммита НАТО Политика, 21:58
Истории развития популярных пабликов РБК и ВКонтакте, 21:58
Платежный баланс России впервые почти за три года ушел в минус Экономика, 21:52
Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона Спорт, 21:47
Власти предложили сохранить налоговую льготу после конвертации расписок Инвестиции, 21:41
Суд взыскал с экс-владельца «Югры» и подконтрольных ему юрлиц ₽180 млрд Бизнес, 21:35
Подозреваемые объяснили нападение на юношу с ирокезом в Электростали Общество, 21:34
Политика ,  
0 

Эрдоган на встрече с Байденом заявил о новом этапе отношений Турции и США

Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Джо Байденом заявил о новом этапе отношений Турции и США
Эрдоган объявил о начале нового этапа отношений Анкары и Вашингтона в ходе встречи с Байденом на саммите в Вильнюсе. «Наши прошлые встречи были своего рода разминкой. Но сейчас мы начинаем новый этап», — отметил турецкий лидер
Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден
Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита НАТО в Вильнюсе встретился с американским коллегой Джо Байденом и объявил о начале нового этапа отношений республики с США, передает Haber7.

«Я хочу поблагодарить вас за поздравления в связи с моим переизбранием. Считаю, что настало время для консультаций на уровне глав государств в рамках стратегического механизма. Сегодня я рассматриваю эту встречу на полях НАТО как первый шаг к этому. Наши прошлые встречи были своего рода разминкой. Но сейчас мы начинаем новый этап», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что у него на президентском посту есть еще пять лет, и отметил, что Байден тоже ведет подготовку к выборам, в связи с чем пожелал ему успехов.

Как отмечает Haber7, на встрече двух лидеров присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, директор по связям с общественностью президента Фахреттин Алтун, директор оборонной промышленности Халук Гёргюн и главный советник президента Акиф Чагатай Кылыч.

В пресс-службе турецкого президента уточнили, что на встрече, помимо прочего, обсуждались «политические, экономические и торговые отношения, возможности сотрудничества в сфере безопасности и региональные вопросы».

Отношения США и Турции резко ухудшились в 2020 году, когда Анкару исключили из американской программы производства F-35 после ее решения купить российскую систему ПВО С-400. В качестве компенсации США предложили Турции получить F-16, процесс закупки начался осенью 2021 года.

Помимо этого, Турция более 20 лет является кандидатом на вступление в Евросоюз. В телефонном разговоре с Байденом 9 июля Эрдоган называл возрождение переговоров о членстве страны в ЕС условием для приема Швеции в НАТО.

Читайте на РБК Pro
350 компаний готовятся запустить аэротакси. Кто станет лидером рынка
Какие компании активнее всех внедряют ИИ — разбор The Economist
Великое сопротивление: запрет удаленки привел к массовому уходу персонала
Кто защитит российский бизнес в Китае: нюансы местного юридического рынка

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Эрдоган согласился как можно скорее отправить в парламент страны для ратификации протокол о присоединении Швеции к НАТО. Этому заявлению предшествовали переговоры турецкого лидера с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.

В альянсе отметили, что Швеция сделала много шагов, закрепленных в Трехстороннем меморандуме 2022 года, в том числе внесла поправки в Конституцию, значительно расширила сотрудничество в борьбе с Рабочей партией Курдистана (турецкие власти считают ее террористической организацией) и возобновила экспорт оружия в Турцию.

11 июля телеканал CNN Türk сообщил, что Турция может ратифицировать вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели.

Эрдоган на встрече с Байденом заявил о новом этапе отношений Турции и США
Эрдоган на встрече с Байденом заявил о новом этапе отношений Турции и США

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Турция США Реджеп Тайип Эрдоган НАТО Джо Байден
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Кремль посоветовал Турции не смотреть на Европу через «розовые очки»
Политика
CNN Türk узнал срок согласования Турцией вступления Швеции в НАТО
Политика
Как изменятся отношения России и Турции после резких шагов Эрдогана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter