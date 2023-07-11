Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Джо Байденом заявил о новом этапе отношений Турции и США

Эрдоган на встрече с Байденом заявил о новом этапе отношений Турции и США

Эрдоган объявил о начале нового этапа отношений Анкары и Вашингтона в ходе встречи с Байденом на саммите в Вильнюсе. «Наши прошлые встречи были своего рода разминкой. Но сейчас мы начинаем новый этап», — отметил турецкий лидер

Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита НАТО в Вильнюсе встретился с американским коллегой Джо Байденом и объявил о начале нового этапа отношений республики с США, передает Haber7.

«Я хочу поблагодарить вас за поздравления в связи с моим переизбранием. Считаю, что настало время для консультаций на уровне глав государств в рамках стратегического механизма. Сегодня я рассматриваю эту встречу на полях НАТО как первый шаг к этому. Наши прошлые встречи были своего рода разминкой. Но сейчас мы начинаем новый этап», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что у него на президентском посту есть еще пять лет, и отметил, что Байден тоже ведет подготовку к выборам, в связи с чем пожелал ему успехов.

Как отмечает Haber7, на встрече двух лидеров присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, директор по связям с общественностью президента Фахреттин Алтун, директор оборонной промышленности Халук Гёргюн и главный советник президента Акиф Чагатай Кылыч.

В пресс-службе турецкого президента уточнили, что на встрече, помимо прочего, обсуждались «политические, экономические и торговые отношения, возможности сотрудничества в сфере безопасности и региональные вопросы».

Отношения США и Турции резко ухудшились в 2020 году, когда Анкару исключили из американской программы производства F-35 после ее решения купить российскую систему ПВО С-400. В качестве компенсации США предложили Турции получить F-16, процесс закупки начался осенью 2021 года. Помимо этого, Турция более 20 лет является кандидатом на вступление в Евросоюз. В телефонном разговоре с Байденом 9 июля Эрдоган называл возрождение переговоров о членстве страны в ЕС условием для приема Швеции в НАТО.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Эрдоган согласился как можно скорее отправить в парламент страны для ратификации протокол о присоединении Швеции к НАТО. Этому заявлению предшествовали переговоры турецкого лидера с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.

В альянсе отметили, что Швеция сделала много шагов, закрепленных в Трехстороннем меморандуме 2022 года, в том числе внесла поправки в Конституцию, значительно расширила сотрудничество в борьбе с Рабочей партией Курдистана (турецкие власти считают ее террористической организацией) и возобновила экспорт оружия в Турцию.

11 июля телеканал CNN Türk сообщил, что Турция может ратифицировать вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели.