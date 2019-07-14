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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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В ЦИКе ответили на жалобы недопущенных на выборы в Мосгордуму

В Центральной избирательной комиссии посоветовали недопущенным на выборы в Московскую городскую думу кандидатам обратиться в суд или в вышестоящую избирательную комиссию, «если у кого-то из них есть ощущение, что ему необоснованно предъявили претензии», - сообщил РБК замепредседателя ЦИК Николай Булаев.

Чиновник указал, что его ведомство осуществляет контроль за соблюдением прав участников избирательного процесса, однако стоять над каждой подписью «нет ни возможности, ни необходимости».

По словам Булаева, возможностью оспорить выводы московского избиркома никто из кандидатов пока не воспользовался. «Они говорят о своих юристах, - добавил представитель ЦИК. - Но у меня есть сомнения в том, что это юридическое образование что-то значит. Лучше откройте закон и почитайте, какие у вас права и как добиваться поддержки этих прав».

Ранее появилась информация о том, что с выборов в Мосгордуму сняли целую группу независимых кандидатов от оппозиции, объяснив это тем, что у них неправильно оформлены документы, либо число некачественных подписей превышает показатель в 10%. О том, что им отказали в регистрации сообщили Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий и Геннадий Гудковы.

Теги: Мосгордума, Выборы
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