Избирком уточнил причины недопуска Соболь на выборы в Мосгордуму

Московская избирательная комиссия выявила брак выше допустимого в подписях за кандидата в депутаты Мосгордумы по 43 округу, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Мосгоризбиркома.

Из 4940 собранных подписей избирателей 725 были признаны недействительными. Таким образом, брак в подписях составил 14,67%, что на 4,67% выше допустимого законом порога в 10%. Нарушения стали основанием для отказа кандидату в регистрации, добавили в комиссии.

Среди причин отказа Соболь в участии на выборах называются несоответствие информации в паспортных данных, в том числе адресов проживания избирателей. Также были поданы 23 подписи «несуществующих» избирателей и четыре подписи умерших людей.

В Мосгоризбиркоме напомнили, что Соболь может посетить заседание окружной комиссии 16 июля и предоставить возражения к итоговому протоколу о выявленных нарушениях.