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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Политика ,  
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Избирком уточнил причины недопуска Соболь на выборы в Мосгордуму

Московская избирательная комиссия выявила брак выше допустимого в подписях за кандидата в депутаты Мосгордумы по 43 округу, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Мосгоризбиркома.

Из 4940 собранных подписей избирателей 725 были признаны недействительными. Таким образом, брак в подписях составил 14,67%, что на 4,67% выше допустимого законом порога в 10%. Нарушения стали основанием для отказа кандидату в регистрации, добавили в комиссии.

Среди причин отказа Соболь в участии на выборах называются несоответствие информации в паспортных данных, в том числе адресов проживания избирателей. Также были поданы 23 подписи «несуществующих» избирателей и четыре подписи умерших людей.

Политика
Оппозиционеры заявили об отказе в регистрации на выборы в Мосгордуму

В Мосгоризбиркоме напомнили, что Соболь может посетить заседание окружной комиссии 16 июля и предоставить возражения к итоговому протоколу о выявленных нарушениях.

Ранее Любовь Соболь объявила голодовку после выявленного брака ее подписей. По ее словам, это означает недопуск до выборов в Мосгордуму. «Брак» — это некие данные из базы УФМС, проверку по которой проводили тайно от меня», — написала юрист ФБК в Twitter.

О том, что часть кандидатов от оппозиции на выборах в Мосгордуму получила отказы в регистрации, стало известно 13 июля. Среди них бывшие депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудковы, член СПЧ Андрей Бабушкин и экс-председатель «Открытой России» Александр Соловьев.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Депутаты избираются сроком на пять лет. Для регистрации кандидатам необходимо собрать 3% подписей от всех избирателей округа (от 4,5 тыс. до 5,5 тыс.). 

Теги: Любовь Соболь, Фонд борьбы с коррупцией, выборы в Мосгордуму
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