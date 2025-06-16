Reuters узнал о переброске на Ближний Восток атомного авианосца США
Американский авианосец USS Nimitz направляется из Южно-Китайского моря в район Ближнего Востока, где с конца прошлой недели разгорелся ирано-израильский военный конфликт, передает Reuters. Источники сообщили агентству, что в ближайшую пятницу, 20 июня, корабль должен был прибыть во вьетнамский порт Дананг, однако теперь его там не ждут и официальный прием отменили из-за «чрезвычайной оперативной необходимости».
До этого на прошлой неделе авианосная ударная группа Nimitz участвовала в «операции по обеспечению безопасности в Южно-Китайском море», уточняет издание.
Согласно данным сайта отслеживания судов Marine Traffic на утро понедельника, 16 июня, авианосец находится недалеко от Сингапура и продолжает путь на запад.
В ночь на 13 июня Израиль нанес внезапные удары по ядерным объектам, военным базам и личному составу армии Ирана. Израильские власти объяснили свои атаки реакцией на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран, отвергающий обвинения в создании ядерного оружия, в ответ выпустил по Израилю сотни баллистических ракет.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, предупредил Тегеран, если Иран атакует Соединенные Штаты каким-либо образом, то на него «обрушится вся ответная мощь вооруженных сил на невиданном уровне».
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