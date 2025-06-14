Fars узнал о планах Ирана ударить по базам США на Ближнем Востоке

Иран планирует нанести удары по базам США на Ближнем Востоке, сообщает агентство Fars со ссылкой на высокопоставленных иранских военных чиновников.



По словам источников агентства, это «конфронтация не закончится вчерашними ограниченными действиями», и дальнейшие удары Ирана продолжатся.



В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана, объяснив ее тем, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные и военные объекты внутри страны, а также места нахождения высокопоставленных военных.