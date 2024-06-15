Каких результатов можно ожидать от «саммита мира» в Швейцарии Россия это мероприятие отвергла, как и Китай

Украина попыталась привлечь к стартующему в субботу «саммиту мира» глобальный Юг, однако не слишком удачно. В Швейцарии обсудят не всю мирную «формулу Зеленского», а только ее гуманитарные аспекты

Бюргеншток (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

15 июня на швейцарском курорте Бюргеншток начинается двухдневный «саммит мира», посвященный Украине. Цель этой встречи, на которой, согласно данным местных властей, будет присутствовать 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств, из всех регионов мира, — «прийти к общему пониманию, каким будет путь к справедливому и прочному миру» на Украине, и обозначить шаги к процессу урегулирования. В Берне подчеркивают: «саммит мира», в котором также участвуют делегации ЕС, Еврокомиссии, ОБСЕ и ООН (в качестве наблюдателя), — это не площадка для мирных переговоров, а конференция высокого уровня, которая должна к ним подвести.

«Путь к мирному процессу будет долгим и трудным, а успех не гарантирован... достижение прочного урегулирования в конечном итоге потребует участия обеих сторон. Саммит мог бы, по крайней мере, стать началом этого процесса», — отмечено в заявлении МИД Швейцарии.

Что будут обсуждать

За основу дискуссии, для участия в которой в Биргеншток прибыли, в частности, президенты Франции, Польши, Чехии, Молдавии, Аргентины, вице-президент США, главы правительств Канады, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Дании, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Японии, взяты украинские предложения по урегулированию. Они также известны как «формула Зеленского».

Президент Украины Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира в ноябре 2022 года на саммите G20 в Индонезии. В ней десять пунктов. 1. Радиационная и ядерная безопасность-обеспечение нормальной работы атомных объектов, таких как Запорожская АЭС, и угрозы применения ядерного оружия. 2. Продовольственная безопасность, в том числе возможность поставок украинского зерна за рубеж. 3. Энергетическая безопасность (работоспособность энергетической инфраструктуры Украины). 4. Освобождение всех пленных и депортированных. 5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины. 6. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. 7. Создание трибунала «по преступлению агрессии России против Украины» и использование ее активов для восстановления Украины. 8. Защита окружающей среды от последствий боевых действий. 9. Недопущение эскалации (гарантии безопасности для Украины). 10. «Фиксация окончания войны».

Первоначально Киев планировал, что все положения этой формулы будут обсуждаться на конференции. Однако самые болезненные и основополагающие — восстановление территориальной целостности в границах 1991 года и выплата Россией репараций — из повестки встречи были исключены. Участники саммита сконцентрируются на трех положениях — ядерной безопасности, продовольственной безопасности и гуманитарных вопросах (в частности, положении военнопленных и задержанных гражданских лиц). На пленарных сессиях и иных площадках будет обсуждаться, в частности, как предотвратить инциденты на ядерных объектах и не допустить повышения цен на продовольствие.

Поскольку это гуманитарные проблемы, а не политические, отмечают в Берне, они могут стать фундаментом для последующих контактов между Украиной и Россией. «Более того, эти темы также очень актуальны для стран, которые географически удалены от Украины, но все еще напрямую затронуты войной, — особенно для стран глобального Юга», — говорится в заявлении МИД Швейцарии.

Согласившись рассматривать три технических пункта, команда Зеленского (скорее всего, с подачи США) начала следовать более гибкой стратегии, считают эксперты Украинского института политики. «По замыслу Украины, после согласования этих более компромиссных трех пунктов в дальнейшем мировое сообщество будет вести дискуссии исходя из украинских предложений. И в дальнейшем на повестке дня могут возникнуть и другие, более сложные для согласования положения «формулы мира»: вывод российских войск, восстановление территориальной целостности и трибунал», — отмечают аналитики института. Поэтому для Киева было так важно, чтобы в Швейцарию приехали лидеры как можно большего числа стран.

На встрече с руководством МИД России Владимир Путин 14 июня изложил российские условия для запуска мирного процесса. Москва готова незамедлительно приступить к переговорам, если Киев согласится на полный вывод войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент России подчеркнул, что тем самым делает «конкретное, реальное мирное предложение», предполагающее окончательное завершение конфликта, а не его заморозку или временное перемирие. «Если в Киеве и западных столицах от него, как и прежде, так же откажутся, то, в конце концов, это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития», — сказал он.

Как шло формирование состава участников

Сначала Швейцария пригласила более 160 делегаций «со всех континентов» на уровне глав государств и правительств, в том числе представителей стран G7, G20, ЕС, трех международных организаций (ООН, ОБСЕ и Совета Европы), а также Ватикана и Вселенского патриархата.

Россия не получила официального приглашения в Бюргеншток. МИД Швейцарии заявил, что неоднократно сигнализировал о своей готовности направить его, однако Россия выражала незаинтересованность в участии. В то же время в швейцарском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия должна быть вовлечена в урегулирование на Украине, поскольку мирный процесс без нее «немыслим».

Ключевым как для приглашающей стороны, так и для Киева стало подключение стран глобального Юга, многие из которых не придерживаются западной позиции насчет конфликта на Украине. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что саммит должен определить, каким будет следующий шаг в мирном процессе, и усилия направлены на то, чтобы создать что-то «за пределами западной части мира» и способствовать вовлечению в процесс «глобального Юга и арабских стран». Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС планирует организовать осенью в Саудовской Аравии встречу с участием России.

От участия в конференции отказался Китай. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила 31 мая, что условия саммита в Швейцарии значительно отличаются от требований Пекина к мероприятиями по урегулированию украинского конфликта — присутствие как России, так и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов. После этого Зеленский обвинил Китай в попытке сорвать саммит, отметив, что тот может оказывать давление на третьи страны.

13 июня Reuters со ссылкой на источники сообщил, что КНР устраивает «тонкий бойкот» саммита в Бюргенштоке и склоняет развивающиеся страны в пользу своего плана урегулирования. Якобы в этих целях спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетил в мае Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ и встречался с официальными представителями развивающихся стран в Пекине. В МИД Китая в ответ на запрос агентства по этому поводу выразили надежду, что предстоящая конференция «не превратится в платформу, используемую для создания блоковой конфронтации». «Не присутствовать на ней не означает не поддерживать мир», — заявили в ведомстве.

Саудовская Аравия в итоге представлена на конференции на министерском уровне. Чтобы добиться этого, Зеленский 12 июня побывал в Джидде, где провел переговоры с кронпринцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Как отмечает Asharq Al-Awsat, кронпринц подтвердил «заинтересованность и поддержку Саудовской Аравией всех международных усилий, направленных на разрешение кризиса» на Украине и смягчение его гуманитарных последствий. Зеленский в соцсетях сообщил, что они обсудили ожидаемые результаты конференции в Швейцарии и их возможную имплементацию.

Что касается других стран БРИКС, то президент ЮАР Сирил Рамафоса также решил не ехать в Бюргеншток — страна представлена специальным представителем.

В конце мая Bloomberg сообщил, что Бразилия и Индия рассматривают возможность отправить на конференцию чиновников среднего ранга. 12 июня заместитель главы МИД Индии Винай Кватра заявил, что страна будет представлена на «соответствующем уровне», однако «рассмотрение этого вопроса сейчас идет». В итоге Индию представляет руководитель одного из департаментов МИДа, а Бразилию, которая единственная из стран участвует в форуме в статусе наблюдателя, — посол в Швейцарии Клаудия Фонсека Буцци. Издание OGlobo пишет, что это решение было принято на фоне сближения с Россией и Китаем.

Полностью от участия в конференции отказалась, как и обещала, Никарагуа, Мексика представлена на министерском уровне. Президент Аргентины Хавьер Милей не планировал ехать в Бюргеншток, однако передумал «в последний момент». Infobae и El Cronista сообщили, что Буэнос-Айрес, более того, готов поставлять оружие Украине и может объявить об этом решении как раз в Швейцарии.

По сообщению Bloomberg, попытка президента Украины заручиться поддержкой азиатских стран на конференции по безопасности в Сингапуре, которая прошла в начале июня, провалилась. В Швейцарию в итоге поехали премьер-министр Восточного Тимора, старший государственный министр иностранных дел Сингапура Сим Энн и, как и обещал Зеленский, представитель Филиппин. Как сообщал портал Thai PBS со ссылкой на источник, в Швейцарии будет представлен Таиланд на уровне заместителя министра иностранных дел Чаличандры Расса. Воздержалась от участия Камбоджа — из-за отсутствия на форуме российской стороны.

Что касается стран СНГ, то в Бюргеншток отправился секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. В МИД Казахстана допускали участие в швейцарском саммите, но в итоге представителя этой страны на саммите нет. Зеленский ранее сообщил, что его грузинская коллега Саломе Зурабишвили подтвердила готовность приехать в Бюргеншток, и в итоге она среди участников.