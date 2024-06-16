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Военная операция на Украине ,  
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Итоговую декларацию саммита по Украине не подписали Индия, ЮАР и Бразилия

Итоговую декларацию саммита по Украине не подписали Индия, ОАЭ, ЮАР и Бразилия
Сюжет
Военная операция на Украине
Саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке завершается сегодня, однако итоговую декларацию решили подписать лишь 80 стран-участниц из 91. Россия считает проведение любых переговоров по Украине бессмысленным без своего участия
Фото: Urs Flueeler / Reuters
Фото: Urs Flueeler / Reuters

Итоговую декларацию саммита по Украине в Швейцарии подписали 80 стран из 91, передает украинское издание «Страна». Среди тех, кто не поставили подписи, — Индия, Саудовская Аравия, ЮАР, Бразилия, ОАЭ, Армения, Таиланд, Мексика и др. При этом декларацию подписала Венгрия, Словакия, Сербия, Аргентина, Турция и Грузия.

Сам документ еще не опубликован, однако, по данным Reuters, в нем содержится обвинение России в «войне» против Украины, которая привела к «человеческим страданиям и разрушениям». Там также есть призыв к восстановлению контроля Украины над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и портами на Азовском море. Согласно документу, все военнопленные должны быть освобождены путем «полного обмена», а «депортированные» украинские дети должны вернуться домой.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер ранее отмечал, что у итоговой декларации не будет единогласной поддержки, поскольку у некоторых стран возникли проблемы с формулировками.

Медведев назвал позором саммит по Украине в Швейцарии
Политика
Фото:Urs Flueeler / Reuters

«Саммит мира» стартовал накануне на швейцарском курорте Бюргеншток. За основу мероприятия взяли предложенную осенью 2022 года «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. В частности, на данном этапе участники конференции обсуждали три пункта из имеющихся десяти: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленными в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей.

Россию на конференцию не пригласили, чтобы она ее не сорвала, объяснял Зеленский. Он пообещал передать Москве наработки по итогам мероприятия, чтобы уже на втором саммите зафиксировать конец военного конфликта. Москва исключает переговоры с Киевом на основе «формулы мира» и призывает учитывать «реалии на земле».

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал швейцарский саммит «сюрреализмом и позором», поскольку, по его мнению, никто из участников «не знает, что он там делает и в чем его роль». Он отметил, что в Швейцарии присутствуют «только проверенные» страны, однако и те делают заявления «невпопад и путаются в заученных формулах».

Президент Владимир Путин 14 июня перечислил условия Москвы для прекращения огня и начала переговоров, которые включают полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов российскими на международных уровнях, а также отмену западных санкций.

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Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
декларация Швейцария Военная операция на Украине саммит Индия ЮАР Бразилия

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