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Военная операция на Украине ,  
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Индия объяснила отказ от подписи итогового коммюнике саммита по Украине

Индия отказалась подписывать коммюнике в Швейцарии из-за неучастия России
Сюжет
Военная операция на Украине
Индия придерживается позиции, что конфликт на Украине можно урегулировать с учетом приемлемых для обеих сторон условий, заявил посол. Так он объяснил отказ от подписания коммюнике
Паван Капур
Паван Капур (Фото: Michael Buholzer / Reuters)

Урегулирование на Украине возможно в случае договоренностей, приемлемых для обеих сторон конфликта, в связи с чем Индия не стала подписывать итоговую декларацию «мирного саммита» в Швейцарии, заявил чрезвычайный и полномочный посол в России Капур Паван.

«Индия разделяет озабоченность всего мира ситуацией на Украине и поддерживает любое коллективное стремление содействовать мирному урегулированию конфликта», — сказал он. По словам посла, возглавлявшего индийскую делегацию на «мирном саммите» в Швейцарии, Нью-Дели придерживается позиции о том, что прекращение боевых действий «требует объединения усилий всех заинтересованных сторон и искреннего и практического взаимодействия» между Киевом и Москвой.

Паван отметил, что Индия продолжит взаимодействовать и с Россией, и с Украиной. «Наше участие в этом саммите и продолжение взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами направлено на то, чтобы понять различные точки зрения, подходы и варианты поиска пути к устойчивому урегулированию конфликта. На наш взгляд, только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон, могут привести к прочному миру. В соответствии с этим подходом мы решили не подписывать коммюнике или любые другие документы, принятые по итогам этого саммита», — заключил он.

«Саммит мира» проходит 15 и 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток, в нем принимают участие 100 делегаций. За основу мероприятия взяли предложенную осенью 2022 года «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. В частности, на данном этапе участники конференции обсуждают три пункта из имеющихся десяти: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленными в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Россию на конференцию не пригласили, чтобы она ее не сорвала, объяснял Зеленский. Он пообещал передать Москве наработки по итогам мероприятия, чтобы уже на втором саммите зафиксировать конец военного конфликта.

Итоговое коммюнике подписали 80 стран из 91, в частности Венгрия, Словакия, Сербия, Аргентина, Турция и Грузия. Отказались ставить подписи представители Индии, Саудовской Аравии, ЮАР, Бразилии, ОАЭ, Армении, Таиланда, Мексики.

Каких результатов можно ожидать от «саммита мира» в Швейцарии
Политика
Бюргеншток
Москва исключает переговоры с Киевом на основе «формулы мира» и призывает учитывать «реалии на земле». Накануне саммита в Швейцарии президент Владимир Путин озвучил свои предложения по урегулированию конфликта: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, фиксация в международных договорах этих четырех регионов, Севастополя и Крыма как территорий России, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, а также ее демилитаризация и денацификация и отмена западных санкций. Зеленский счел эту инициативу «ультиматумом» и отверг ее.

Путин также называл «мирный саммит» «уловкой», которая призвана отвлечь внимание мирового сообщества и обозначить видимость легитимности действующей украинской власти. В Кремле сочли конференцию без участия России «бесперспективной».

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Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Швейцария Индия саммит коммюнике

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

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