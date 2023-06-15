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Как выглядела дискуссия Силуанова и Орешкина об уехавших. Видео

Появились кадры с выступлениями на ПМЭФе Силуанова и Орешкина об уехавших из России

Как выглядела дискуссия Силуанова и Орешкина об уехавших. Видео
Video

В России оптимистов стало больше потому, что пессимисты уехали, рассказал на сессии ПМЭФа министр финансов Антон Силуанов. Об этом он рассказал во время дискуссии о возможных KPI в российской экономике. Силуанов заявил, что целью является возвращение пессимистов в Россию. Помощник президента Максим Орешкин в свою очередь отметил, что половина уже вернулась.

Теги
Эльвира Набиуллина Антон Силуанов уехавшие россияне приватизация плановая экономика
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