Как выглядела дискуссия Силуанова и Орешкина об уехавших. Видео

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В России оптимистов стало больше потому, что пессимисты уехали, рассказал на сессии ПМЭФа министр финансов Антон Силуанов. Об этом он рассказал во время дискуссии о возможных KPI в российской экономике. Силуанов заявил, что целью является возвращение пессимистов в Россию. Помощник президента Максим Орешкин в свою очередь отметил, что половина уже вернулась.