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Пребывание «Троицы» в храме Христа спасителя продлили до середины июля

РПЦ: «Троица» Рублева будет находиться в храме Христа спасителя до 18 июля
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Икона «Троица», написанная Андреем Рублевым, будет находиться в храме Христа Спасителя до 18 июля, сообщается на сайте РПЦ.

«Принято решение о продлении срока пребывания иконы Святой Троицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве до 18 июля 2023 года, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского», — говорится в сообщении.

В РПЦ добавили, что Минкультуры готовит документы для передачи иконы в безвозмездное пользование церкви.

Ранее предполагалось, что икона пробудет в ХХС две недели, начиная с 4 июня.

«Троица» в храме Христа Спасителя. Фоторепортаж
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Рублев создал икону «Троица» в XV веке. До революции 1917 года она находилась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, однако потом, пройдя через советские реставрационные мастерские и недолгую экспозицию в музее в Сергиевом Посаде, была передана Третьяковской галерее в 1929 году.

Материал дополняется.

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