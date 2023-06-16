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Швыдкой призвал подумать о сохранении «Троицы» для будущих поколений

Швыдкой о передаче «Троицы» РПЦ: важно не то, кто владеет иконой, а как ее сохранить
В мае Владимир Путин решил передать ветхую работу Андрея Рублева РПЦ, после чего ее выставили в храме Христа Спасителя в Москве. Бывший министр культуры призвал подумать, как сохранить икону для будущего
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Передача иконы Андрея Рублева «Троица» Русской православной церкви (РПЦ) была справедливым решением, но важно не то, кто ей владеет, а как ее сохранить, заявил «РИА Новости» спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Троица» передана в РПЦ, что справедливо. Это икона церковная, но важно не кто владеет, а как хранить и сохранять для будущего. Важно, как сделать это доступным для людей, которые не являются воцерковленными или принадлежат к другой конфессии. Но самое главное, что сегодня очень важно, — сохранить икону для будущего», — сказал бывший министр культуры в кулуарах ПМЭФ.

Рублев создал икону «Троица» в XV веке. До революции 1917 года она находилась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, однако потом, пройдя через советские реставрационные мастерские и недолгую экспозицию в музее в Сергиевом Посаде, была передана Третьяковской галерее в 1929 году.

15 мая президент Владимир Путин решил передать икону Русской православной церкви. В Кремле объяснили, что такое решение было принято «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих».

Экспертный совет Третьяковской галереи, где находилась икона, выступил против перемещения образа из-за рисков, связанных с его состоянием. Как объясняли РБК эксперты, ветхую икону «категорически нельзя трогать и перевозить», так как у нее идет отслоение левкаса (грунтовый слой в иконописи) от основы и наблюдается шелушение красочного слоя.

В итоге было решено, что икона будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года. После 4 июня «Троица» пробудет в храме две недели, после ее направят на реставрацию, а затем вернут обратно. После года нахождения в храме Христа Спасителя икона отправится в Троице-Сергиеву лавру.

«Троица» в храме Христа Спасителя. Фоторепортаж
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Илья Пламенев Илья Пламенев
икона Троица РПЦ Михаил Швыдкой Андрей Рублев
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