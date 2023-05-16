Патриарх Кирилл рассказал, что просил икону Рублева только на две недели

Патриарх рассказал, что просил икону Рублева только на две недели

Однако президент Владимир Путин принял «историческое решение» о возвращении «Троицы» церкви, о чем РПЦ «могла только мечтать». Патриарх предложил «возгласить многолетие» Путину

Патриарх Кирилл (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что просил икону «Троица» преподобного Андрея Рублева на праздник Троицы, который в этом году отмечается 4 июня, однако президент Владимир Путин принял «историческое решение» о возвращении образа церкви. Слова предстоятеля Русской православной церкви приводит его пресс-служба.

По словам патриарха, он обратился с просьбой сначала к руководителю администрации президента Антону Вайно, после чего состоялся его разговор с главой государства.

«Принимая во внимание особую историко-культурную ценность данной иконы, полагаю правильным в этом году организовать ее принесение на праздник Святой Троицы из Третьяковской галереи в кафедральный соборный храм Христа Спасителя города Москвы с пребыванием иконы в этом храме в течение двух недель, дабы обеспечить возможность доступа к ней широкому кругу верующих», — процитировал патриарх обращение на заседании Священного Синода. Минкультуры не возражало против переноса иконы в храм Христа Спасителя на время праздника, добавил он.

Однако в ответ Путин решил вернуть икону РПЦ, которая до сих пор хранилась в Третьяковке, о чем церковь «могла только мечтать», отметил патриарх. Он поблагодарил президента. «Считаю, что мы должны обратиться к Владимиру Владимировичу с благодарственным письмом», — добавил глава РПЦ.

«Дай Бог, чтобы возвращение великой святыни Церкви нашей для постоянного поклонения верующих укрепило веру в нашем народе, чтобы молитвы, проливаемые перед этим образом, были услышаны Господом», — пожелал патриарх. В частности, молитвы «о мире, о благоденствии Отечества нашего, о прекращении всякой междоусобной брани и о том, чтобы мир и благоденствие вернулись на землю Русскую». В заключение он предложил «возгласить многолетие» (пожелание долгих лет) Путину.

Как сообщали в Минкультуры, «Троицу» выставят 4 июня, на Троицу, в храме Христа Спасителя, затем ей предстоит плановая реставрация, после которой образ переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В ведомстве заверили, что икону перенесут «в строгом соответствии с требованиями безопасности и сохранности», а хранить ее будут в специальной капсуле с поддержанием необходимого температурно-влажностного режима. Искусствоведы неоднократно выступали против хранения образа вне Третьяковской галереи из-за специальных условий хранения.

Накануне пресс-служба патриарха сообщила, что Путин решил вернуть церкви «Троицу» после «многочисленных просьб православных верующих». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что «укрывать» в музейных фондах святыню «не совсем соответствует чаяниям наших верующих».