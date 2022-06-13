В SIPRI заявили о самом высоком за годы риске применения ядерного оружия

По сравнению с 2021 годом общее число ядерных боеголовок в мире незначительно сократилось, однако все девять ядерных держав наращивают или обновляют свои арсеналы, говорится в докладе SIPRI

Фото: Министерство обороны России / РИА Новости

Девять стран, обладающих ядерным оружием — Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль и КНДР, — начинают активно модернизировать свой арсенал, говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

«Несмотря на то, что в прошлом году были достигнуты значительные успехи как в области контроля над ядерными вооружениями, так и в области ядерного разоружения, риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо со времен разгара холодной войны», — считает директор SIPRI Дэн Смит.

По оценкам экспертов, общее число ядерных боеголовок по состоянию на январь 2022 года составило 12,7 тыс., из них 9,4 тыс. — активные и потенциально готовые к использованию. В прошлом году, по данным SIPRI, насчитывалось более 13 тыс. боеголовок. Как отмечает институт, сокращение запасов связано с тем, что Россия и США сняли с вооружения устаревшие системы, а количество боезарядов, пригодных для использования, остается на том же уровне.

По словам эксперта SIPRI Ханса Кристенсена, «есть явные признаки» того, что процесс сокращения ядерных вооружений, который длился со времен окончания холодной войны, завершен.

По данным института, по состоянию на январь 2022 года общее число боеголовок составляет:

у России — 5977 (развернуты 1588);

у США — 5428 (развернуты 1744);

у Китая — 350;

у Франции — 290 (280);

у Великобритании — 225 (120);

у Пакистана — 165;

у Индии — 160;

у Израиля — 90;

у КНДР — 20.

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США и Россия в совокупности обладают более чем 90% имеющегося в мире ядерного оружия, говорится в докладе. Другие семь ядерных государств либо разрабатывают и развертывают новые системы вооружений, либо объявили о своем намерении сделать это. В частности, в прошлом году Великобритания объявила о решении повысить лимит на запасы ядерных боеголовок, а Франция запустила программу разработки атомной подводной лодки с баллистическими ракетами третьего поколения.

Индия и Пакистан, по данным SIPRI, расширяют ядерный арсенал, а Израиль модернизирует его (власти страны официально не сообщали о наличии у Израиля ядерного оружия). Северная Корея уделяет приоритетное внимание своей военной ядерной программе, а Китай ведет работы по сооружению 300 новых пусковых шахт, сообщают эксперты, ссылаясь на спутниковые снимки.

В SIPRI заявляют, что из-за российской военной операции на Украине диалог России и США по стратегической стабильности зашел в тупик, и ни одна из других ядерных держав не ведет переговоры о контроле над вооружениями. Помимо этого, постоянные члены Совбеза ООН (Китай, Россия, Франция, США и Великобритания) не присоединились к Договору о запрещении ядерного оружия, а в переговорах по ядерной программе Ирана нет прогресса.

27 февраля, на третий день российской военной операции на Украине, президент Владимир Путин приказал перевести стратегические силы сдерживания (ССС, в них входят и ядерные силы) в особый режим боевого дежурства. В Пентагоне после этого заявили, что не видят оснований для изменения состояния американских сил стратегического сдерживания. В то же время, по словам главы ведомства Ллойда Остина, российский ядерный арсенал представляет «значительные проблемы» для США.

Глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что Россия привержена тезису о недопустимости ядерной войны, в то же время он заявил, что считает «весьма существенными» риски подобного развития событий. В Кремле указывали, что применение Россией ядерного оружия возможно лишь в случае угрозы для ее существования, что отражено в концепции национальной безопасности.