МВД назвало число участников акции в защиту прав журналистов

В акции в защиту прав журналистов на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие порядка 1,6 тыс. человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Согласованный митинг начался 16 июня в 13:00 и проходит под лозунгом «Закон и справедливость для всех». Изначально акцию планировалось провести для привлечения внимания к делу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Организаторами митинга стали председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член СПЧ Екатерина Винокурова. Акцию согласовали 11 июня, когда с Голунова сняли все обвинения и освободили из-под домашнего ареста. Митинг решили не отменять, его главной идеей стало требование дать журналистам «возможность совершать свои профессиональные действия», объяснял Гусев.