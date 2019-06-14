Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня

Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщили РБК в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Акция должна пройти 23 июня с 17:00 до 19:00 на проспекте Академика Сахарова. Предполагаемое число участников акции — 20 тыс. человек. Цель акции — «демонстрация несогласия граждан России с преследованием Ивана Голунова».

Инициаторами акции 23 июня были Профсоюз журналистов и работников СМИ вместе с Либертарианской партией.

Это уже третья акция в поддержку Ивана Голунова, организуемая в Москве. Первый марш прошел 12 июня, на следующий день после освобождения журналиста. Он был несогласован с московскими властями. Полиция сообщала о задержании 200 его участников, по оценкам правозащитников из «ОВД-Инфо», были задержаны более 400 человек. Численность акции, по официальным данным, составила 1,2 тыс. человек.