МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает агентство ISNA (Iranian Students News Agency).

«После заявлений министра иностранных дел Великобритании, не соответствующих действительности, сделанных после США, в которых нашу страну обвинили в причастности к событиям с двумя танкерами в Оманском заливе, послу Великобритании был выражен решительный протест», — говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

13 июня стало известно, что на борту находившихся у берегов Ирана танкеров Front Altair (принадлежит зарегистрированной на Бермудских Островах компании Frontline, ходит под флагом Маршалловых Островов) и Kokuka Courageous (ходит под флагом Панамы) произошли взрывы, после чего начался пожар. Причиной случившегося, по одной из версий, стала торпедная атака, по другой — подрыв на мине.

Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем Иран. Как отметил госсекретарь США Майк Помпео, о причастности Тегерана свидетельствует характер повреждений кораблей. Впоследствии МИД Великобритании выдвинул обвинения Иранской Республике в атаке. Иран отверг причастность к нападениям.