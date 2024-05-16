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Война санкций ,  
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США ввели санкции против трех российских компаний

США ввели санкции против трех российских компаний из-за обвинений в связи с КНДР
Сюжет
Война санкций
Три компании и двух россиян США обвиняют в сотрудничестве с Пхеньяном. Российские и северокорейские власти опровергали сообщения о военном сотрудничестве двух стран
Здание Министерства финансов США
Здание Министерства финансов США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США ввели санкции против двух россиян и трех российских компаний. В сообщении Минфина США говорится, что ограничительные меры введены за их предполагаемое участие в оборонном сотрудничестве между Россией и КНДР.

Под санкции попали владелец ООО «Рафорт» Рафаэль Газарян, глава ООО «Технологии» Алексей Буднев, а также компании «Транс-Капитал», «Рафорт» и «Технологии».

«Сегодняшние действия отражают наше стремление помешать углубляющемуся военному сотрудничеству КНДР с Россией», — заявил заместитель министра финансов США по финансовой разведке и борьбе с терроризмом Брайан Нельсон.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

И Россия, и Северная Корея опровергали информацию о взаимных поставках вооружений. Пхеньян заявлял, что не отправлял оружие Москве и не планирует делать этого. Российский постпред в ООН Василий Небензя называл фейком данные The New York Times и Associated Press о закупках Россией «миллионов артиллерийских снарядов и ракет» у КНДР. Осенью пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в ходе визита Ким Чен Ына в Россию не было подписано никаких соглашений о военно-техническом сотрудничестве.

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Теги
американские санкции КНДР

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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